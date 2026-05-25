Global Sumud Flotilla: crisi diplomatiche e giudiziarie da Bilbao a Tel Aviv, con Roma al centro delle indagini

La Flotilla Global Sumud ha scatenato una tempesta politica in Spagna e tensioni diplomatiche con Israele. L'Idf respinge le accuse di torture, mentre il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. A Bilbao sono emersi scontri tra attivisti e polizia basca, e a Roma la procura valuta l'ampliamento delle indagini. Inoltre, il corridoio di Hormuz resta chiuso e le trattative nucleari tra Iran e USA sono in stallo.

Da Bilbao a Tel Aviv, passando per Roma, la vicenda della Global Sumud Flotilla ha innescato una nuova ondata di tensioni diplomatiche e giudiziarie che coinvolge Israele, la Spagna e diversi Paesi europei.

L'Idf ha respinto categoricamente le accuse di tortura e maltrattamenti avanzate dagli attivisti durante il sequestro della spedizione diretta a Gaza. In una dichiarazione ufficiale il portavoce dell'esercito ha affermato che l'operazione è stata condotta nel pieno rispetto delle procedure e dei diritti umani, sostenendo che non esistono prove concrete di violenze o di torture contrarie ai protocolli militari. Qualora dovessero emergere denunce specifiche da parte degli attivisti, l'esercito ha promesso un esame approfondito di ogni segnalazione.

Si tratta della prima risposta formale dell'Idf dopo le numerose testimonianze di abusi, intimidazioni e umiliazioni presentate dai membri della Flotilla, nonché dei video diffusi dal ministro ultranazionalista della Sicurezza, Itamar Ben‑Gvir, che mostrano i manifestanti pro‑Palestina inginocchiati e ammanettati nel porto di Ashdod. Le immagini hanno scatenato proteste diplomatiche da parte di Italia, Spagna, Francia e di altri stati europei, provocando una risposta accesa anche dal presidente israeliano Isaac Herzog, il quale ha denunciato un "processo di imbestialimento" contro i detenuti, definendolo una minaccia per la coesione della società israeliana.

Herzog ha ribadito che la legge vieta qualsiasi forma di maltrattamento, anche nei confronti dei più spregevoli, suscitando una furiosa replica da parte di Ben‑Gvir, che ha definito il presidente "indegno di ricoprire la carica più alta dello Stato". In Spagna, le polemiche si sono intensificate dopo gli scontri accaduti all'aeroporto di Loiu, a Bilbao, al ritorno di sei membri della Flotilla appena liberati dalla detenzione israeliana.

Secondo le autorità locali, alcuni sostenitori avrebbero tentato di oltrepassare il cordone di sicurezza, provocando una escalation che si è conclusa con cariche della polizia basca (Ertzainza). Sono stati arrestati quattro individui, rilasciati due e numerosi sono risultati contusi. La Global Sumud Flotilla denuncia una "brutalità sproporzionata" contro gli attivisti, ancora affetti da condizioni di salute precarie, trasformando quello che doveva essere un momento di sollievo post‑prigionia in una scena di violenza e frustrazione.

Durante una conferenza stampa a Bilbao, la piattaforma ha puntato il dito sui legami tra la polizia basca e le società di sicurezza private israeliane, accennando a possibili conflitti di interesse. L'assessore alla Sicurezza, Ningen Zupirian, ha presentato un inedito mea culpa, ammettendo che "ciò che è accaduto non sarebbe dovuto succedere" e ha assunto la responsabilità politica dell'evento, annunciando l'avvio di un'indagine interna per chiarire i fatti.

Nel frattempo, a Roma la procura guidata dal magistrato Francesco Lo Voi sta valutando di ampliare l'indagine sull'assalto israeliano alle navi della Flotilla, andando oltre le accuse sollevate da Ben‑Gvir. L'indagine potrebbe estendersi anche alle guardie carcerarie e ad altri responsabili della catena di comando, sulla base di una lista stilata dalla Fondazione Hind Rajab.

Parallelamente, nella regione del Corridoio di Hormuz rimane chiuso, con le trattative tra Teheran e Washington ancora lontane dal raggiungere un accordo sul nucleare, condizionando la tregua di sessanta giorni e lo sblocco della navigazione nello Stretto. In Iran si registra una lotta interna tra falchi e moderati, mentre negli Stati Uniti il presidente Trump ha commentato: "Non ho fretta di chiudere"





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