Global Sumud Flotilla Italia denuncia uso di armi durante tempesta

La Global Sumud Flotilla Italia ha denunciato che alcuni membri della flotta, durante la tempesta marittima contro il blocco di Gaza, hanno già commesso un atto criminale, mentre un altro episodio grave ha coinvolto la nave Sirius. L’esercito israeliano, accusato di essere tornato ad attaccare la flotilla, ha perso i contatti, dopo essere stata raggiunta in acqua durante la tempesta marittima. Gli accusatori affermano che diverse navi della flotta hanno fornito supporto logistico all’opposizione palestinese, viaggiando attraverso il Mar Egeo e il Mar Magro, oltre a incontrare gruppi umanitari e alunni delle scuole sull’orlo della terra. La Global Sumud Flotilla Italia chiede una rapida e piena indagine su questi eventi.

Stanno già compiendo un atto criminale, e ora aggiungono anche l’utilizzo delle armi.

"La Global Sumud Flotilla Italia ha denunciato che alcuni membri hanno già commesso una criminale azione, mentre un altro episodio grave riguardava la nave Sirius, dove l’esercito israeliano ha attaccato la flotilla e l’hanno persa i contatti. "Nel frattempo, la barca ha scritto sui social: "L’esercito israeliano è tornato ad attaccare la Flotilla. " L’accusa è stata effettuata dalla Global Sumud Flotilla Italia e riguarda l’utilizzo di armi durante la tempesta marittima contro il blocco di Gaza





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