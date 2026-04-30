Global Sumud Flotilla: Marina israeliana intercetta navi con laser e armi, attivisti costretti a terra

La Global Sumud Flotilla denuncia l'intervento della Marina israeliana contro le sue imbarcazioni vicino a Cipro, con l'uso di laser e armi semiautomatiche. Gli attivisti sono stati costretti a terra mentre la flottiglia si dirigeva verso Gaza. Intanto, in Italia, un episodio violento coinvolge due attivisti dell'Anpi, mentre Beatrice Venezi risponde alle polemiche sulla sua nomina alla Fenice. Negli USA, Trump ospita il Re Carlo e discute della questione iraniana.

La Global Sumud Flotilla ha denunciato un intervento della Marina israeliana contro le sue imbarcazioni, che si trovavano vicino all'isola greca di Cipro. Secondo quanto riportato dalla flotta di attivisti su X, i motoscafi militari israeliani si sono avvicinati alle navi, identificandosi come 'israeliani' e puntando laser e armi semiautomatiche contro i partecipanti.

Gli attivisti sono stati ordinati di spostarsi a prua delle imbarcazioni e di mettersi in ginocchio con le mani a terra, mentre le comunicazioni delle navi sono state disturbate e un sos è stato lanciato. Fonti di sicurezza israeliane, citate dal Times of Israel, confermano che la Marina israeliana ha iniziato a intercettare la flottiglia diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale.

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, secondo i dati di tracciamento, si trovano a centinaia di miglia nautiche da Israele, vicino a Creta, molto più lontano rispetto ai precedenti tentativi di intervento. In un altro episodio, una telecamera di sorveglianza sopra un ristorante di via Ostiense ha registrato l'arrivo in motorino, la sosta e gli spari contro due attivisti dell'Anpi, Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano.

Intanto, Beatrice Venezi, a Pisa per presentare la Carmen che dirigerà al Teatro Verdi, ha commentato per la prima volta le polemiche legate alla sua nomina alla Fenice di Venezia, affermando di voler parlare della vicenda a tempo debito. Nel frattempo, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno ospitato una cena di Stato per il Re Carlo e la Regina Camilla alla Casa Bianca, durante la quale Trump ha dichiarato che il Re Carlo è d'accordo sul fatto che l'Iran non può avere una bomba nucleare





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