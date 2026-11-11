Global Thinking Foundation: Claudia Segre lancia il manifesto contro la violenza economica

Claudia Segre presenta a Palazzo Marino l'undicesimo evento della Global Thinking Foundation. Il focus è sul Manifesto per la leadership trasformativa e la lotta alla violenza economica.

Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, ha presentato a Palazzo Marino l'undicesima edizione dell'evento annuale intitolato "Guidare il cambiamento. Donne per l'innovazione sociale e una leadership trasformativa". L'iniziativa segna un punto di riferimento nella battaglia contro la violenza economica, una forma di abuso che non lascia lividi fisici ma distrugge l'autonomia delle donne.

La definizione di violenza economica

La violenza economica si manifesta attraverso il controllo finanziario imposto dal compagno, che impedisce alla donna di lavorare o monitora ogni singolo acquisto. Include anche le disparità salariali imposte dai datori di lavoro per lo stesso ruolo ricoperto. Molte vittime si trovano intrappolate perché privi di un conto corrente intestato, di una pensione propria o di risparmi personali su cui contare.

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Questa dipendenza finanziaria rende impossibile lasciare un rapporto tossico o abusante. La Fondazione definisce questa dinamica come una privazione silenziosa ma devastante della libertà di scelta. Senza indipendenza economica, la vera libertà individuale risulta compromessa in modo permanente.

Il Manifesto per la Gender Co-Creation

La Global Thinking Foundation ha lanciato un documento aperto alla firma di istituzioni, imprese, banche, università, media e organizzazioni del terzo settore. Il testo pone al centro la corresponsabilità nel raggiungimento della parità, rifiutando di delegare alle sole donne la responsabilità della trasformazione sociale.

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Il Manifesto propone sei principi fondamentali per una leadership trasformativa, che spaziano dal passaggio dal comando al supporto fino alla creazione di spazi sicuri per l'innovazione. Si invita a praticare ascolto ed empatia, condividere il potere e agire con autenticità e coerenza in tutte le decisioni strategiche.

Tale approccio viene definito Gender Co-Creation, un modello che vede donne e uomini progettare il futuro insieme. Questa metodologia mette in comune competenze complementari per costruire una visione condivisa e sostenibile, superando le tradizionali divisioni di genere nei processi decisionali aziendali e istituzionali.

Otto azioni concrete e misurabili

La strategia operativa include otto azioni concrete e misurabili per contrastare le disuguaglianze strutturali. La prima azione prevede la valutazione dell'impatto di genere dell'intelligenza artificiale, riconoscendo che gli algoritmi spesso riproducono i pregiudizi esistenti nella società.

La seconda azione mira a portare ragazze e donne nelle discipline STEM, nell'automazione e nella finanza digitale. La terza garantisce capitale alle imprese fondate da donne, con particolare attenzione a quelle operanti nel settore della salute femminile. La quarta richiede trasparenza retributiva e indicatori pubblici di parità attraverso certificazioni specifiche.

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La quinta azione stabilisce l'educazione finanziaria come diritto di cittadinanza e competenza di vita essenziale. La sesta forma le banche affinché riconoscano l'abuso finanziario e attivino azioni concrete di protezione. La settima crea percorsi di lavoro e impresa per le donne che escono dalla violenza. L'ottima istituisce un'alleanza stabile tra pubblico e privato sulla prevenzione.

Panels sull'innovazione con impatto reale

L'evento ha ospitato panel dedicati all'innovazione con impatto, portando voci chiave del dibattito. Rosilari Bellacosa, scienziata e imprenditrice tesoreria di FemTech Italy, ha illustrato l'uso dell'intelligenza artificiale nell'ecografia ginecologica. Roberto Ciccarelli, presidente di ANIPLA, ha rappresentato l'automazione come realtà quotidiana.

Sila Mochi, co-fondatrice di Inclusione Donna, ha lavorato sul principio "No women, no panel" e sul rafforzamento degli indicatori di parità. Francesco Sgherza, vicepresidente di Confartigianato Puglia, ha portato la voce delle piccole imprese del Sud Italia. Mario Nava, direttore generale della Commissione europea, ha affrontato temi di occupazione e coesione sociale.

Claudia Segre vanta trentatré anni di esperienza nel trading sui mercati internazionali presso grandi banche italiane. Nel 2016 ha fondato la Global Thinking Foundation dedicandosi alla lotta contro la violenza economica. Forbes l'ha inserita tra le Top 100 donne italiane di successo e l'ha eletta nel GREVIO per monitorare la Convenzione di Istanbul.