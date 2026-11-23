Carlotta Proietti racconta il dolore per il crollo del Globe Theatre dal 2022 e la vita con i genitori Gigi e Sagitta Alter, uniti per sessant'anni.

Carlotta Proietti apre il cuore in un'intervista rivelatrice, affrontando con profonda amarezza la situazione critica del Globe Theatre di Roma. La figlia dell'iconico attore esprime il suo dolore per vedere la struttura voluta dal padre deteriorarsi lentamente a causa del tempo e delle intemperie. La chiusura della struttura dal settembre 2022 rappresenta una ferita aperta per la famiglia, che teme la scomparsa di un'eredità culturale fondamentale per la città.

Crollo e Sequestro della Struttura Storica

Il Globe Theatre, situato presso Villa Borghese, è attualmente sotto sequestro dal 22 settembre 2022 a seguito del crollo di una scalinata. La situazione ha aggravato le condizioni di un edificio che Proietti aveva immaginato come un faro culturale. La struttura, nata da un'idea iniziale discussa con l'allora sindaco di Roma Walter Veltroni, avrebbe dovuto celebrare il Giubileo con rappresentazioni all'aperto.

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L'obiettivo originale riguardava la messa in scena di Romeo e Giulietta vicino al laghetto, ispirandosi al celebre teatro londinese. Tuttavia, la visione di Proietti andava oltre lo spettacolo, puntando a creare un punto di incontro per i giovani e un luogo di avvicinamento alla cultura. Oggi, Carlotta cerca disperatamente di difendere questo progetto, sperando che il lavoro di suo padre non venga dimenticato.

Sessant'Anni Senza Sposi tra Ironia e Scaramanzia

Parallelamente alla crisi teatrale, emergono dettagli intimi sulla vita privata di Gigi Proietti e Sagitta Alter. La coppia è rimasta insieme per sessant'anni senza mai sposarsi, una scelta che le figlie Carlotta e Susanna affrontavano con scherzi leggeri. Erano consapevoli che alla madre sarebbe piaciuto diventare la moglie ufficiale, ma le dinamiche personali rimanevano complesse.

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Carlotta ipotizza che il padre fosse influenzato da una certa scaramanzia, un tratto caratteriale tipico dell'artista. Sagitta, dal canto suo, rispondeva con ironia definendosi semplicemente una ragazza madre. Questa dinamica ha permesso al loro legame di prosperare lontano dalle convenzioni sociali, attraversando una vita intera con una straordinaria stabilità emotiva e affettiva.

La Prima Festa Senza i Genitori

La famiglia Proietti aveva scelto di commemorare l'unità dei genitori con un brindisi annuale. Quest'anno, però, la celebrazione ha assunto un tono profondamente diverso e doloroso. Ad aprile è deceduta anche Sagitta Alter, creando una coincidenza tristemente significativa per i figli.

Per la prima volta, Carlotta e Susanna si sono trovate a celebrare quella ricorrenza senza nessuno dei due genitori. "Sole, io e Susanna" descrive la giovane attrice la composizione di questa nuova realtà familiare. A darle forza in questo momento di lutto resta il lavoro sul palcoscenico, che è diventato anche un modo prezioso per custodire la memoria di entrambi i genitori.

La Vita Quotidiana dell'Attore e la Passione di Carlotta

Lontano dalle telecamere, Gigi Proietti non cambiava carattere una volta tornato a casa. L'ironia e l'amore per il teatro erano costanti anche nei pranzi familiari, dove parlava spesso di registi, copioni e progetti. Non amava la mondanità, preferendo trascorrere il tempo con gli amici di sempre, tra cui Gianni De Gennaro.

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Le sue passioni personali includevano la chitarra, le caricature di colleghi e le parole crociate, un passatempo che ha trasmesso a Carlotta. Fu proprio lui a intuire che la figlia avrebbe potuto trovare la sua strada nella recitazione. All'epoca, Carlotta era concentrata sulla musica, scrivendo canzoni ed esibendosi nei locali, finché non scoprì la nuova passione studiando teatro per migliorare le proprie capacità interpretative.