L'Italia importa oltre 7 milioni di tonnellate di Gnl americano nel 2026, rimpiazzando il Qatar. Il valore delle importazioni schizza a 5 miliardi di euro.

Il gas naturale liquefatto ( Gnl) originario degli Stati Uniti ha definitivamente soppiantato la Russia come principale fornitore energetico per l'Italia, segnando un radicale stravolgimento nelle dinamiche del mercato energetico europeo. Questa transizione storica è stata accelerata e consolidata dalle recenti tensioni geopolitiche nel Medio Oriente, in particolare dal conflitto in Iran, che ha interrotto i flussi tradizionali dal Qatar. Di conseguenza, le navi metaniere americane stanno arrivando con una frequenza e un volume senza precedenti nei rigassificatori italiani, sostituendo anche i carichi che non riescono più a transitare attraverso lo Stretto di Hormuz e la regione del Golfo Persico.

Il crollo del Qatar e il boom delle navi americane

Le cifre fornite dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti rivelano un incremento impressionante nei volumi di esportazione. Mentre nel 2025 la presenza delle metaniere americane si è ripetuta per 103 volte nei porti di arrivo, nei soli primi otto mesi del 2026 il conteggio ha già raggiunto quota 102, avvicinandosi praticamente al totale dell'anno precedente. L'agenzia europea Acer, nel suo monitoraggio estivo del 2026, quantifica il peso del Gnl americano nel consumo europeo intorno al 30 per cento, una quota che nel 2021 era appena dell'6,7 per cento. L'Italia, in particolare, ha mostrato un'accelerazione ancora più marcata, con le forniture statunitensi che ora coprono oltre il 64 per cento del totale importato.

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Strategia Trump-Meloni e volture contrattuali

Il legame istituzionale e commerciale è stato rafforzato dalla dichiarazione congiunta firmata il 18 aprile 2025 tra Donald Trump e Giorgia Meloni, che ha inserito l'aumento delle esportazioni di Gnl verso l'Italia tra i pilastri della cooperazione energetica bilaterale. I registri americani confermano che tra gennaio e agosto 2026 sono stati esportati verso l'Italia circa 9,97 miliardi di metri cubi equivalenti di gas, con un aumento del 45,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. Questa crescita ha permesso di colmare il vuoto lasciato dal Qatar, il quale prima delle ostilità copriva circa un terzo delle importazioni italiane, e i cui carichi si sono ora azzerati per forza maggiore.

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L'adattamento di Edison e i nuovi accordi

La società Edison, leader nel trasporto, ha dovuto gestire un complesso riassetto dei propri approvvigionamenti. L'ultimo aggiornamento aziendale evidenzia che 38 carichi originariamente destinati al Qatar, per un totale di circa 5 miliardi di metri cubi, sono stati annullati tra aprile e la fine di dicembre. Edison ha comunque confermato la capacità di onorare gli impegni commerciali, sostituendo 27 carichi (circa 2,7 miliardi di metri cubi) tramite acquisti spot e l'incremento delle forniture statunitensi. Nel frattempo, operatori come Cheniere, gestore di Sabine Pass e Corpus Christi, e Venture Global, con i terminali Calcasieu Pass e Plaquemines, hanno aumentato le spedizioni verso la penisola.

Impatto economico e futuri sviluppi infrastrutturali

L'aumento dei volumi importati ha un diretto riscontro sui prezzi finali e sulle bollette dei consumatori. I dati doganali incrociati tra Istat ed Eurostat mostrano che tra gennaio e settembre 2026 l'Italia ha importato 7,13 milioni di tonnellate di Gnl dagli Usa, contro le 4,98 milioni dello stesso periodo del 2025. Il valore totale delle importazioni è schizzato dai 2,77 miliardi di euro del 2025 a oltre 5 miliardi di euro nel 2026, un incremento del quasi 81 per cento. Accanto a Edison, anche Enel mantiene forti legami con Cheniere attraverso contratti decennali attivi dal 2014, mentre Eni ha siglato nel luglio 2025 un accordo ventennale con Venture Global per 2 milioni di tonnellate annue.