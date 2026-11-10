Godzilla Minus Zero al cinema dal 12 novembre: il 39esimo film del mostro

Godzilla Minus Zero arriva al cinema dal 12 novembre: nel Giappone del 1949 il mostro affronta Ghidorah in un epico dramma post-traumatico sulle ferite della guerra.

Godzilla Minus Zero esce al cinema dal 12 novembre e segna la 39esima apparizione del celebre mostro nella storia del cinema, contando anche le recenti rivisitazioni statunitensi di uno dei franchise più longevi di sempre. Il film riprende la saga giapponese con una nuova storia che mette al centro un Giappone ancora segnato dalla guerra e dagli attacchi del kaiju, il titanico mostro che dà il nome alla serie.

Il titolo si collega direttamente a Godzilla Minus One, uscito nel 2023, che ha incassato 116 milioni di dollari diventando il botteghino più alto per un film della serie e ottenendo un ampio consenso anche dalla critica. Il nuovo capitolo si inserisce nella cosiddetta Reiwa Era, avviata nel 2016 con Shin Godzilla, e prosegue con una pellicola considerata altrettanto riuscita.

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Una trama che riparte dal 1949 e dal mostro di Ghidorah

La storia si svolge nel 1949, due anni dopo il presunto affondamento di Godzilla. L'ex pilota kamikaze Kōichi, interpretato da Ryunosuke Kamiki, si è sposato con Noriko, interpretata da Minami Hamabe, che era sopravvissuta alla catastrofe del film precedente. La coppia cerca di vivere nella maniera più tranquilla possibile in un Paese che porta ancora le cicatrici dell'attacco del kaiju e della recente guerra mondiale.

Nel frattempo Kenji Noda, interpretato da Hidetaka Yoshioka, è diventato direttore del bureau che monitora gli eventi catastrofici sul suolo giapponese. Il suo ufficio si trova a dover fronteggiare l'arrivo dallo spazio di una nuova creatura che attacca Matsumoto City: si tratta di Ghidorah, descritto come una sorta di drago invincibile.

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Temi post-traumatici e il ruolo di Kanji Murakami

Il film costruisce un racconto post-traumatico che ruota attorno alle mutazioni e alle metamorfosi, temi centrali che portano lo spettatore a domandarsi come convivere con le proprie ferite e se tali trasformazioni siano una benedizione o una condanna. Il dramma intimo, ambientato in studio e in interni, mostra la fibra umana dei personaggi, tra dovere e sacrificio, senza rinunciare a momenti di forte strazio emotivo.

Un elemento meno scontato riguarda il biologo Kanji Murakami, interpretato da Min Tanaka, il cui personaggio esprime una rabbia insofferente verso l'imperialismo statunitense. Per alcuni istanti il film arriva a evocare visioni allucinatorie di Stati Uniti consumati dalle fiamme, un'immagine che, secondo la recensione, non compare spesso nei film realizzati al di fuori di Hollywood.

Spettacolo visivo e colonna sonora di Naoki Satō

Sul piano spettacolare Godzilla Minus Zero è un kolossal in CGI fatto di lampi, scorci vertiginosi e immagini di forte impatto visivo. Il film è il primo prodotto giapponese interamente girato in IMAX, il formato di ripresa che dà al racconto una scala particolarmente ampia.

La colonna sonora di Naoki Satō è indicata come una delle migliori dell'anno, con un sonoro dalle tonalità cavernose che evoca angoscia crescente e un senso di accerchiamento. Il tono risulta più oscuro e pessimistico rispetto al predecessore diretto. Tra le sequenze più intense spicca l'attacco aereo a Ghidorah, primo di molti momenti ad alta tensione che, secondo il giudizio della recensione, sono pensati per gli amanti del genere.