Gold Card Trump: un solo visto da un milione di dollari assegnato finora

Nonostante le iniziali previsioni di vendita per 1,3 miliardi di dollari, la 'Gold Card' promossa da Donald Trump ha visto un'assegnazione limitata ad un solo individuo da dicembre. Il Segretario al Commercio americano Howard Lutnick conferma la presenza di centinaia di domande in attesa di valutazione.

La cosiddetta ' Gold Card ' promossa da Donald Trump , un visto di soggiorno e lavoro negli Stati Uniti con un costo di un milione di dollari, ha visto un'assegnazione singolare da dicembre ad oggi.

Questa informazione è stata resa pubblica dal Segretario al Commercio americano, Howard Lutnick, sollevando interrogativi sull'effettiva implementazione e sul successo del programma. Inizialmente, Lutnick aveva comunicato la vendita di diverse 'Gold Card' per un totale di 1,3 miliardi di dollari in un lasso di tempo brevissimo, suggerendo un forte interesse da parte di investitori stranieri.

Tuttavia, la realtà attuale mostra un'adozione molto più limitata di quanto previsto. Trump stesso aveva descritto questa 'Gold Card' come una versione potenziata della tradizionale 'green card', un'opportunità esclusiva per attrarre talenti internazionali e contemporaneamente incrementare le entrate statali. La proposta originale prevedeva un costo di ben 5 milioni di dollari per il visto, una cifra che, secondo l'ex presidente, avrebbe garantito un flusso costante di capitali e competenze verso gli Stati Uniti.

Il programma 'Gold Card' è stato concepito come un'alternativa all'EB-5, un'iniziativa consolidata da decenni che offriva la possibilità di ottenere un visto americano a coloro che investivano almeno un milione di dollari in un'impresa che creasse almeno dieci posti di lavoro. L'EB-5, pur avendo contribuito all'economia americana, era spesso criticato per la sua complessità burocratica e per i rischi di frodi.

La 'Gold Card' mirava a semplificare il processo e a renderlo più attraente per gli investitori ad alto patrimonio netto, eliminando alcuni dei requisiti più stringenti dell'EB-5. Nonostante l'approvazione di un solo caso finora, Lutnick ha sottolineato che esistono numerose domande in attesa di valutazione. Centinaia di candidati, infatti, sono attualmente in fase di esame, il che indica un potenziale interesse sottostante, sebbene la lentezza del processo di approvazione possa rappresentare un ostacolo significativo.

La discrepanza tra le iniziali previsioni di vendita e la realtà attuale solleva dubbi sulla fattibilità del programma e sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Potrebbe essere necessario rivedere le procedure di approvazione o apportare modifiche al programma per renderlo più efficiente e attrattivo per gli investitori stranieri. L'assegnazione limitata della 'Gold Card' potrebbe essere attribuita a diversi fattori.

Innanzitutto, il costo di un milione di dollari, pur inferiore alla proposta iniziale di 5 milioni, rimane comunque elevato e accessibile solo a una ristretta cerchia di individui. In secondo luogo, la concorrenza con altri programmi di immigrazione per investitori, come l'EB-5, potrebbe ridurre l'attrattiva della 'Gold Card'. In terzo luogo, l'incertezza politica e normativa negli Stati Uniti potrebbe dissuadere alcuni investitori stranieri dal impegnarsi in investimenti a lungo termine.

Infine, la complessità del processo di richiesta e approvazione, nonostante le promesse di semplificazione, potrebbe scoraggiare i potenziali candidati. Per rilanciare il programma, il governo americano potrebbe considerare di ridurre il costo del visto, di semplificare ulteriormente le procedure di approvazione e di offrire incentivi aggiuntivi agli investitori.

Inoltre, una maggiore trasparenza e una comunicazione più efficace potrebbero contribuire a dissipare i dubbi e a promuovere la 'Gold Card' come un'opportunità valida per attrarre talenti e capitali negli Stati Uniti. La situazione attuale richiede un'analisi approfondita per identificare le cause del rallentamento e per adottare le misure correttive necessarie per garantire il successo del programma nel lungo termine.

La 'Gold Card' rappresenta un esperimento ambizioso che, se implementato correttamente, potrebbe avere un impatto significativo sull'economia americana e sul panorama dell'immigrazione per investitori





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