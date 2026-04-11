Golden Power: Il Governo Interviene su Pirelli per Proteggere gli Interessi Nazionali

Il governo italiano esercita il golden power su Pirelli per limitare l'influenza cinese e proteggere gli interessi strategici nazionali. L'articolo esplora i dettagli della normativa, i settori coinvolti e l'aumento dei controlli governativi.

Si parla della decisione del governo italiano di esercitare poteri speciali sull'azienda Pirelli , con l'obiettivo di limitare l'influenza del socio cinese Sinochem . Quest'azione governativa, che rientra nella normativa sul golden power , mira a tutelare gli interessi nazionali e la sicurezza strategica dell'azienda produttrice di pneumatici.

La decisione è maturata a seguito di un nuovo patto societario tra Sinochem, che detiene il 37% delle azioni, e Camfin, la società dell'amministratore delegato Marco Tronchetti Provera, che possiede il 14% delle azioni. Il governo teme che questo accordo possa compromettere gli interessi nazionali, un timore che ha portato all'intervento. \Il golden power, introdotto formalmente nel 2012 dal governo Monti, pur esistendo in forma embrionale anche prima, permette al governo di esercitare poteri speciali su aziende considerate strategiche per il Paese. Questi poteri possono includere il veto su operazioni societarie, l'imposizione di condizioni specifiche o semplici raccomandazioni. Le aziende coinvolte, sia pubbliche che private, operano in settori cruciali come la difesa, la sicurezza nazionale, i trasporti, l'energia e le comunicazioni, settori che negli ultimi anni si sono estesi per includere anche sanità, alimentazione, finanza e assicurazioni. La legge obbliga queste aziende a comunicare alla Presidenza del Consiglio ogni cambiamento nel controllo societario, come l'acquisizione di quote da parte di soggetti stranieri o modifiche alla governance. L'azione del governo deve essere proporzionata al rischio effettivo per la sicurezza nazionale, come specificato dalla normativa. Un caso emblematico riguarda il settore delle telecomunicazioni, in particolare la tecnologia 5G, dove il governo monitora attentamente gli accordi con aziende extra-UE, in un contesto di tensioni geopolitiche internazionali, in cui gli USA cercano di limitare l'influenza di Huawei. \La gestione del golden power è affidata alla Presidenza del Consiglio, in collaborazione con i ministeri competenti. Il numero di notifiche ricevute dal governo è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni, passando da 8 nel 2014 a 496 nel 2022, a dimostrazione dell'importanza crescente di questa normativa. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno ulteriormente evidenziato la vulnerabilità dei settori strategici, incrementando il numero di controlli. Nel 2021, il settore sanitario ha registrato il maggior numero di notifiche, seguito da difesa, credito/assicurazioni, energia e trattamento dati. Sebbene tutte le notifiche vengano valutate, l'effettivo esercizio del golden power, con veto o imposizione di condizioni, è avvenuto in un numero limitato di casi. Nel caso di Pirelli, il governo ha scelto di imporre condizioni per tutelare una tecnologia specifica, i sensori cyber impiantabili nei pneumatici, ritenuti strategici per la raccolta di dati cruciali su veicoli e infrastrutture





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Golden Power Pirelli Sinochem Sicurezza Nazionale Interessi Nazionali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Legge elettorale: il governo italiano naviga tra incertezze e ripensamentiIl governo italiano affronta la riforma della legge elettorale con incertezze e ripensamenti. Dopo mesi di dibattiti interni e posizioni contrastanti, la coalizione di destra oscilla tra la fretta di agire e la ricerca di dialogo con le opposizioni. La priorità sembra essersi spostata, riflettendo le complesse dinamiche politiche e le preoccupazioni economiche del momento.

Read more »

Pirelli, il governo dimezza il numero dei consiglieri cinesi in cda: non dovranno essere più di treIl numero dovrebbe essere non superiore a 3, in un consiglio che al momento è composto da 15 amministratori di cui 6 indicati da Sinochem. Nel dispositivo potrebbe rientrare anche la nomina di un security officer

Read more »

Decreto Golden Power su Pirelli: il Governo limita l'influenza cineseIl governo italiano emana un nuovo decreto Golden Power per proteggere la tecnologia di Pirelli, limitando l'influenza del socio cinese Sinochem e la sua partecipazione nella governance aziendale.

Read more »

Golden Power: il governo italiano blinda Pirelli dall'influenza cineseIl governo italiano interviene per limitare l'influenza del socio cinese Cnrc su Pirelli, proteggendo le tecnologie strategiche dell'azienda, in particolare il Cyber Tyre, e garantendo l'accesso al mercato statunitense. Il nuovo decreto Golden Power impone restrizioni sulla composizione del consiglio di amministrazione e vieta cariche apicali ai rappresentanti cinesi.

Read more »

Il governo ha esercitato di nuovo il “golden power” su PirelliIn generale serve a condizionare o bloccare operazioni societarie in settori delicati: in questo caso l'obiettivo è limitare il socio cinese Sinochem

Read more »

Cos’è il “golden power”Se ne parla perché il governo l'ha esercitato su Pirelli: è la decisione di bloccare alcune operazioni societarie per tutelare l'interesse e la sicurezza nazionali

Read more »