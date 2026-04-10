Golden Power: il governo italiano blinda Pirelli dall'influenza cinese

Il governo italiano interviene per limitare l'influenza del socio cinese Cnrc su Pirelli, proteggendo le tecnologie strategiche dell'azienda, in particolare il Cyber Tyre, e garantendo l'accesso al mercato statunitense. Il nuovo decreto Golden Power impone restrizioni sulla composizione del consiglio di amministrazione e vieta cariche apicali ai rappresentanti cinesi.

ROMA. Il governo italiano interviene per blindare Pirelli , la storica azienda italiana produttrice di pneumatici, da possibili influenze esterne, in particolare da parte del socio cinese Cnrc . Palazzo Chigi, sede della presidenza del Consiglio dei ministri, ha emanato un nuovo decreto Golden Power , un provvedimento legislativo che conferisce allo Stato poteri speciali per tutelare gli interessi nazionali in settori considerati strategici.

L'obiettivo primario di questa azione è la protezione delle tecnologie chiave di Pirelli, tra cui spicca il Cyber Tyre, un sistema all'avanguardia basato su pneumatici sensorizzati. Questi pneumatici intelligenti sono in grado di raccogliere dati vitali sullo stato del veicolo e delle condizioni stradali, trasmettendoli in tempo reale all'auto, migliorando la sicurezza e l'efficienza. La decisione del governo mira a preservare la sovranità tecnologica italiana e a garantire che l'azienda continui a operare in modo indipendente, senza interferenze che possano compromettere la sua capacità di competere a livello globale.\Per limitare l'influenza di Cnrc, che detiene una quota significativa del capitale sociale di Pirelli, il Consiglio dei ministri ha imposto alcune restrizioni significative. Innanzitutto, Cnrc dovrà presentare una lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto da 15 membri in totale. Tuttavia, la lista presentata da Cnrc potrà includere solo tre amministratori, di cui due dovranno essere indipendenti. Questo significa che Cnrc non potrà nominare più di tre rappresentanti nel consiglio di amministrazione, limitando di fatto il suo potere decisionale. Inoltre, i rappresentanti di Cnrc non potranno ricoprire cariche apicali all'interno dell'azienda, come quella di presidente o amministratore delegato. Questa misura è volta a impedire che Cnrc assuma il controllo operativo di Pirelli e possa influenzare in modo diretto le scelte strategiche dell'azienda. L'ex presidente di Tim, Salvatore Rossi, ha commentato la situazione, esprimendo un parere favorevole al controllo dello Stato su Tim, ritenendo che si stia rimediando a un errore precedente, evidenziando l'importanza della protezione degli asset strategici nazionali.\La decisione del governo italiano di limitare l'influenza di Cnrc arriva dopo un periodo di tensioni e negoziazioni con l'altro grande azionista di Pirelli, Camfin, guidata dal vice presidente esecutivo Marco Tronchetti Provera. Il decreto Golden Power, approvato dal Consiglio dei ministri e notificato alle parti interessate, rientra nell'ambito delle disposizioni volte a tutelare gli asset strategici nazionali e a garantire a Pirelli l'accesso al mercato statunitense, un mercato di grande importanza per l'azienda. Il ceo di Pirelli, Andrea Casaluci, aveva precedentemente espresso fiducia nell'operato del governo, sottolineando la sua convinzione che le autorità avrebbero agito per proteggere gli interessi dell'azienda. La nuova normativa statunitense che prevede la mappatura delle società con azionisti cinesi rilevanti rappresenta un fattore determinante. Questa norma costringerà i produttori automobilistici a valutare attentamente i propri fornitori e le tecnologie che intendono adottare per i modelli del 2027, i quali dovranno ottenere l'approvazione per essere commercializzati negli Stati Uniti. L'Italia aveva già stabilito una serie di restrizioni nel giugno 2023 per limitare l'influenza di Sinochem su Pirelli, e queste restrizioni rimarranno in vigore, a dimostrazione della costante attenzione del governo alla protezione del settore strategico degli pneumatici





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