Gonçalo Ramos ferma la digiunogol dopo 35 giorni. Rabiot applaude il suo lavoro. Amorim gestisce la sostituzione: ecco il dettaglio del goal e le reazioni a San Siro.

Gonçalo Ramos interrompe una lunga attesa realizzativa tornando a segnare per il Milan dopo 35 giorni di assenza. Il portoghese ha chiuso la parziale interna in favore dei rossoneri con il successo per 2-0 contro il Frosinone, una vittoria che arriva nel momento in cui l'attaccante aveva bisogno di recuperare fiducia e confermare il valore del suo contributo tattico.

Rabiot celebra il gol di Gonçalo

Il gol è arrivato al 19' minuto, quando Gonçalo ha superato il portiere Palmisani portando il punteggio sul 2-0. La costruzione dell'azione è stata guidata da Adrien Rabiot, che ha servito l'assist decisivo con precisione chirurgica. L'esultanza del francese è stata molto eloquativa, poiché Rabiot ha puntato il dito verso il compagno di squadra sorridendo, sottolineando come il merito dell'azione vada riconosciuto anche al lavoro invisibile di Ramos.

Also read Infortunio per Gonçalo Ramos? Amorim lo sostituisce al 51' di Milan-Frosinone: problema muscolare o scelta tecnica?

Rabiot ha espresso chiaramente il suo supporto pubblicamente, affermando che da fuori non si vede il lavoro straordinario che Gonçalo compie per la squadra. Secondo il centrocampista francese, tutti dovrebbero essere fieri di questo impegno costante, sottolineando che mentre la presenza in gol rende tutti più contenti, il vero valore sta nella partecipazione alla fase offensiva complessiva.

Reazioni di Gonçalo e Applausi al cambio

Al termine dell'incontro, Gonçalo Ramos ha manifestato la propria soddisfazione per aver contribuito al successo e per essere tornato a segnare. Il giocatore ha dichiarato di essere felice per la prestazione e di credere che si stia costruendo qualcosa di positivo, con l'obiettivo di continuare a lavorare e avanzare verso risultati ancora migliori. Il clima in spogliatoio e tra i tifosi è quindi di totale serenità e approvazione.

Advertisement

I tifosi di San Siro hanno dimostrato il loro apprezzamento per il giovane attaccante con lunghi applausi quando è stato sostituito. Questa reazione del pubblico ha confermato che la panchina è un luogo di supporto e non di critica, nonostante le apparenze del momento. L'ambiente ha quindi accolto positivamente il ritorno in forma realizzativa di un giocatore chiave per i piani di Ruben Amorim.

Il momento del cambio e la gestione di Amorim

La situazione è cambiata al 50' minuto, quando Gonçalo si è toccato il polpaccio nella metà campo avversaria. Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha notato il segnale e ha preparato immediatamente la sostituzione, inserendo Cisse che ha trovato la rete poco dopo, a dieci minuti dall'ingresso in campo. L'attaccante non ha accolto bene l'uscita, non salutando l'allenatore e dirigendosi in panchina, mostrando un evidente disagio per la decisione tattica.

Nonostante l'iniziale rabbia, Amorim ha spiegato la sua decisione post-partita, sottolineando la necessità di gestire i giocatori per evitare infortuni in vista delle prossime sfide di Europa League e campionato. Il tecnico ha ammesso che Gonçalo probabilmente non era contento dell'uscita, ma ha ribadito la sua felicità per il gol e per la salute del giocatore, preferendo la prudenza al rischio di perdere elementi importanti.

Analisi tattica e prospettive future

Gonçalo Ramos risulta attualmente il secondo giocatore in Serie A per spinte e sponde riuscite, una statistica che conferma l'importanza del suo ruolo nel sistema di gioco. L'azione del suo gol è nata da un grande recupero palla su Calvani, dimostrando la sua qualità tattica e la capacità di influenzare il gioco anche senza toccare la palla nelle fasi finali. Questa fotografia tattica evidenzia come le sue qualità siano già pienamente integrate nella squadra.

Advertisement

Il futuro vede il portoghese come elemento fondamentale per la corsa al vertice del Milan. Anche se i gol arrivano a piccole dosi, l'allenatore e la società hanno espresso piena fiducia nel suo percorso. L'obiettivo ora è trasformare la rabbia della sostituzione in motivazione, utilizzando l'energia positiva accumulata per affrontare le prossime sfide domestiche e le importanti partite europee che si profilano all'orizzonte.