Google rende operative le allerte sismiche su Android in Italia, sfruttando la rete di smartphone per inviare secondi preziosi di preavviso prima dell'impatto delle onde distruttive.

Google ha reso operativa oggi la funzione di Allerte Terremoti per dispositivi Android in Italia, estendendo una tecnologia che dal suo lancio globale nel 2019 ha già inviato oltre un miliardo di avvisi in tutto il mondo. Questo servizio, che trasforma gli smartphone in una vasta rete di sensori sismici, offre agli utenti un margine di tempo critico per mettersi al riparo prima che le onde p iù dannose raggiungano le aree colpite.

Come funziona la tecnologia di rilevamento sismico

Il sistema si basa sulla capacità degli accelerometri integrati negli smartphone di percepire le vibrazioni generate dalle onde P, le prime onde sismiche a propagarsi durante un terremoto. Queste onde, sebbene generalmente meno distruttive, viaggiano più velocemente delle onde S, responsabili dei danni maggiori agli edifici e alle infrastrutture. Quando uno smartphone rileva un movimento compatibile con un'onda sismica mentre è fermo, invia automaticamente un segnale anonimo ai server di Google.

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I server analizzano incrociando i dati provenienti da centinaia o migliaia di dispositivi nella stessa area. Se la densità delle segnalazioni supera una certa soglia, l'algoritmo conferma l'avvenuta scossa, calcola l'epicentro e ne stima la magnitudo. La notifica finale viene inviata agli utenti interessati sfruttando la velocità della luce delle connessioni internet, arrivando quindi molto prima delle onde sismiche che si muovono a pochi chilometri al secondo nella crosta terrestre.

Tre livelli di allerta e aggiornamenti in tempo reale

Gli utenti Android in Italia possono ricevere tre tipi specifici di notifica a seconda della gravità della scossa rilevata. L'Allerta Attenzione è un avviso semplice destinato a scosse di lieve entità, utile per informare la popolazione che un evento sismico è stato rilevato nelle vicinanze. Questo tipo di comunicazione serve a mantenere la consapevolezza senza generare panico inutile.

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L'Allerta Intervieni è un avviso a schermo intero progettato per scosse da moderate a forti. Questa notifica fornisce indicazioni immediate e semplici su come mettersi al sicuro, guidando l'utente attraverso i protocolli di emergenza fondamentali. La priorità è quella di fornire istruzioni chiare nel minor tempo possibile, riducendo al minimo i tempi di reazione.

Google sta inoltre implementando un aggiornamento significativo per l'allerta "Preparati". Nei prossimi mesi, questa notifica includerà una mappa interattiva che mostrerà l'area geografica interessata, la magnitudo stimata del terremoto e le azioni specifiche da intraprendere. Un pulsante dedicato permetterà agli utenti di ricevere aggiornamenti man mano che le informazioni diventano disponibili, garantendo una fonte unica e affidabile durante l'emergenza.

Differenze con IT-Alert e requisiti tecnici

È fondamentale comprendere che il sistema di Google non sostituisce IT-Alert, il sistema istituzionale della Protezione Civile italiana. IT-Alert utilizza la tecnologia cell broadcast, che non richiede connessione internet per diffondere avvisi di emergenza pubblica a tutti i telefoni nelle aree colpite. Al contrario, la rete di Google è una soluzione privata basata sul crowdsourcing dei sensori dei telefoni, pensata specificamente per guadagnare quei secondi preziosi che permettono di agire prima dell'impatto.

Per funzionare correttamente, il servizio di Allerte Terremoti richiede che sul dispositivo Android siano attivi i servizi di geolocalizzazione e una connessione dati o Wi-Fi. Gli utenti possono gestire o disattivare la funzione accedendo alle impostazioni di sicurezza ed emergenza del telefono. Su alcuni modelli Samsung, la voce potrebbe trovarsi sotto la sezione Posizione, mentre in generale la funzione è attiva per impostazione predefiniti sui dispositivi con servizi Google aggiornati.

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Istruzioni per la configurazione manuale e verifica

Per verificare lo stato delle allerte o attivarle manualmente, gli utenti devono aprire l'app Impostazioni dello smartphone, identificabile dall'icona a forma di ingranaggio. Scorrendo verso il basso nella lista, si deve toccare la voce Sicurezza ed emergenza. Se la voce non appare immediatamente, è possibile che sia necessario aggiornare Google Play Services tramite lo store ufficiale, poiché l'attivazione del servizio viene distribuita gradualmente lato server.

Nella schermata Sicurezza ed emergenza, è sufficiente verificare che l'interruttore accanto a Allerte Terremoti sia spostato verso destra. Gli utenti possono anche toccare la voce "Visualizza una demo" per vedere in anteprima come apparirà l'avviso e ascoltare il suono emesso in caso di scossa forte. Questa funzionalità educativa permette di familiarizzare con l'interfaccia e la notifica, garantendo una risposta immediata e corretta in caso di evento sismico reale.