L'investimento di 13 miliardi di euro di Google in Finlandia è al centro di uno scandalo ambientale. 530 ettari disboscati senza autorizzazione hanno causale l'ira pubblica e il blocco dei lavori dei data center.

Un importante colosso tecnologico ha subito un severo stop operativo dalle autorità finlandesi dopo essere risultato responsabile di un vasto disboscamento illegale. L'area interessata dal provvedimento di blocco misura 530 ettari, una superficie estesa quanto 740 campi di calcio, dedicata alla costruzione di nuovi data center. Le proteste ambientali hanno costretto le autorità competenti a interrompere immediatamente i lavori, rivelando una grave violazione delle normative paesaggistiche e urbanistiche locali.

La scoperta delle autorità ambientaliste

Gli ambientalisti finlandesi hanno lanciato l'allarme a settembre dopo aver scoperto che Google aveva iniziato a tagliare vaste aree forestali nei comuni di Muhos e Kajaani. L'azienda non aveva atteso il completamento della valutazione d'impatto ambientale, procedura obbligatoria per interventi di tale magnitudo. Le organizzazioni hanno avvisato immediatamente le autorità competenti, le quali hanno aperto un'indagine approfondita per verificare la conformità delle attività in corso.

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Dall'indagine è emerso che Google mancava della concessione edilizia necessaria per procedere con la costruzione dei data center. Inoltre, i piani regolatori della zona specifica non erano ancora entrati in vigore legalmente. Le autorità hanno ordinato la sospensione dei lavori preventivamente, ma il danno ecologico è già stato compiuto in modo significativo. Il problema non riguarda solo la scomparsa degli alberi, ma anche alterazioni permanenti del terreno.

Danni ambientali irreversibili

Lo strato superficiale del suolo è stato asportato e parzialmente sostituito da materiali estranei durante i lavori di scavo. Sono state costruite strade di accesso interne al cantiere e scavati fossati di drenaggio che hanno alterato la naturale idrogeologia dell'area. Il mancato deflusso dell'acqua piovana ha provocato l'allagamento permanente del cantiere, creando condizioni favorevoli al ristagno idrico.

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L'impatto sull'ambiente circostante è ormai classificato come irreversibile dalle autorità competenti. In un paese noto per la rigida burocrazia e l'ossessivo controllo statale sul territorio, il caso ha suscitato grande indignazione tra la popolazione. I cittadini finlandesi si chiedono come sia potuto succedere un evento di tale portata nelle loro comunità locali.

Investimenti da 13 miliardi di euro

A inizio settembre tutti nutrivano ancora grandi speranze economiche: Google aveva appena annunciato di voler investire tredici miliardi di euro in Finlandia. Le autorità locali di Muhos e Kajaani erano fuori di sé dalla gioia per l'arrivo di capitali esteri. Il presidente del consiglio comunale di Muhos aveva definito il piano una decisione memorabile durante un'intervista alla tv pubblica Yle, elogiando la visione strategica del colosso tecnologico.

La Finlandia presenta condizioni ideali per i data center grazie al clima fresco, a un'offerta affidabile di energia elettrica e alla stabilità politica. L'economia del paese ristagna da vent'anni e il tasso di disoccupazione è uno dei più alti d'Europa. Sono in cantiere in tutto il paese 145 progetti di infrastrutture digitali. A Muhos e a Kajaani si sperava di ottenere migliaia di posti di lavoro e ricche entrate fiscali per le casse comunali.

Reazione pubblica e petizioni

Quando sono stati annunciati gli investimenti, a Muhos i lavori erano già cominciati, ma nel comune la cosa non ha sollevato critiche iniziali. Il presidente del consiglio municipale aveva raccontato soddisfatto dei camion che attraversavano giorno e notte il paese. Per un comune di novemila abitanti quel progetto sembrava importante. Ma a un certo punto molti cittadini sono passati dalla gioia alla rabbia.

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Le polemiche sono aumentate quando sono emersi i dettagli di un caso risalente a sette anni fa. Google si era già fatta beffe delle leggi finlandesi sulla tutela dell'ambiente nel 2018 e nel 2019. L'azienda aveva abbattuto senza permesso degli alberi nel suo stabilimento di Hamina, distruggendo l'habitat dello scoiattolo volante, una specie protetta. Quasi centomila persone hanno firmato una petizione per chiedere regole più severe per i data center.

Responsabilità della Tuike Finland

A metà giugno l'ufficio per il controllo dell'attività edilizia del comune di Muhos aveva concesso alla Tuike Finland, un'azienda controllata da Google, il permesso di iniziare i lavori preliminari. A quel punto era già stata abbattuta un'ampia area della foresta circostante. Il funzionario dell'ufficio ha raccontato di aver ricevuto pressioni dai legali di Google, che si sarebbero appellati a un articolo della normativa edilizia.

Sulle prime l'ispettore avrebbe voluto aspettare l'esito della valutazione d'impatto ambientale, ma alla fine ha ceduto alle pressioni. Nella comunicazione inviata a Google, l'ente di vigilanza ha sottolineato che il via libera del comune non sollevava l'azienda dall'obbligo di attendere l'esito della valutazione. Tuttavia, l'ente non è intervenuto prima nonostante sapesse dell'avvio del cantiere ad agosto, attivandosi solo a ottobre.

Dichiarazioni di Google

Google ha dichiarato che non aveva intenzione di violare le leggi finlandesi e di aver informato tempestivamente le autorità competenti. L'azienda riteneva che le operazioni di disboscamento a Muhos e a Kajaani potessero essere effettuate mentre la valutazione d'impatto ambientale era ancora in fase di elaborazione. Molti si chiedono se Google abbia agito deliberatamente o per ignoranza, ma anche le amministrazioni comunali hanno le loro colpe.