Google introduce 'Fonti preferite': personalizza la tua ricerca

Con la nuova funzionalità 'Fonti preferite' di Google, gli utenti possono ora dare priorità ai siti e alle testate giornalistiche che preferiscono nei risultati di ricerca, ottenendo informazioni più mirate e affidabili.

Google ha introdotto una nuova funzionalità che permette agli utenti di personalizzare in modo significativo i risultati di ricerca, dando priorità alle fonti di informazione che considerano più affidabili e rilevanti.

Questa innovazione, denominata 'Fonti preferite', consente di selezionare specifici siti web e testate giornalistiche che si desidera vedere comparire più frequentemente quando si effettuano ricerche su argomenti di interesse o si cercano notizie. L'obiettivo principale è offrire un'esperienza di ricerca più mirata e personalizzata, consentendo agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni provenienti dalle fonti che ritengono più autorevoli e pertinenti alle proprie esigenze informative.

La funzionalità è progettata per essere intuitiva e facile da usare, integrandosi perfettamente nell'interfaccia di ricerca di Google. Il processo di personalizzazione è semplice e diretto. Inizia con l'esecuzione di una ricerca su un argomento specifico, ad esempio 'Iran'. Accanto alla sezione 'Notizie principali', gli utenti noteranno una nuova icona.

Cliccando su questa icona, si aprirà una finestra dedicata alla selezione delle fonti preferite. All'interno di questa finestra, è possibile cercare specifici siti web o testate giornalistiche utilizzando la barra di ricerca fornita. Una volta individuata la fonte desiderata, come ad esempio 'Sky TG24', è sufficiente spuntare la casella corrispondente per aggiungerla alla lista delle fonti preferite. Dopo aver effettuato la selezione, è consigliabile aggiornare la pagina dei risultati di ricerca.

A questo punto, si noterà un cambiamento significativo nella presentazione dei risultati, con un numero maggiore di articoli e contenuti provenienti dalle fonti preferite che verranno visualizzati nelle sezioni dedicate 'Dalle tue fonti' e 'Notizie principali'. Questa modifica non esclude la visualizzazione di contenuti provenienti da altre fonti; gli utenti continueranno ad avere accesso a una vasta gamma di informazioni, ma con una maggiore enfasi sulle fonti che hanno scelto di privilegiare.

La flessibilità è un aspetto chiave di questa funzionalità, poiché gli utenti possono modificare le proprie preferenze in qualsiasi momento, aggiungendo o rimuovendo fonti in base alle loro esigenze informative in evoluzione. Questa nuova funzionalità rappresenta un passo importante verso un'esperienza di ricerca più controllata e personalizzata. In un'era in cui la disinformazione e le 'fake news' sono una preoccupazione crescente, la possibilità di dare priorità a fonti di informazione affidabili è fondamentale.

Google, con l'introduzione di 'Fonti preferite', offre agli utenti uno strumento potente per filtrare le informazioni e concentrarsi sulle fonti che ritengono più credibili e accurate. La funzionalità non solo migliora la qualità dei risultati di ricerca, ma promuove anche un approccio più consapevole e critico all'informazione.

Inoltre, la possibilità di personalizzare la ricerca in base ai propri interessi specifici consente agli utenti di risparmiare tempo e di accedere più rapidamente alle informazioni che sono veramente rilevanti per loro. L'implementazione di 'Fonti preferite' dimostra l'impegno di Google nel fornire agli utenti un'esperienza di ricerca più utile, pertinente e personalizzata, contribuendo a creare un ecosistema informativo più sano e affidabile.

La funzionalità è disponibile da oggi per tutti gli utenti di Google e può essere utilizzata su tutti i dispositivi, inclusi computer desktop, smartphone e tablet. L'azienda prevede di continuare a migliorare la funzionalità in futuro, aggiungendo nuove opzioni e funzionalità per rendere l'esperienza di ricerca ancora più personalizzata e controllata





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