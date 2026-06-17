Google lancia il nuovo speaker audio con intelligenza artificiale generativa: conversazione naturale e funzioni premium a pagamento

Il nuovo dispositivo audio di Google, basato sull'intelligenza artificiale generativa, abbandona i comandi vocali rigidi per consentire conversazioni naturali. Include funzioni avanzate come il ragionamento multi-passaggio e la memoria contestuale, ma le feature più innovative sono riservate agli abbonati Gemini. Prezzo di lancio 119,99 euro in Italia.

Il primo dispositivo audio della famiglia Google pensato attorno all'intelligenza artificiale generativa abbandona i comandi rigidi per puntare sulla conversazione. Suono rivisto e prezzo contenuto, ma le funzioni più interessanti restano dietro un abbonamento Gemini , e arriva sul mercato come la prova più concreta di una transizione annunciata lo scorso autunno: quella che dovrebbe traghettare l'intero ecosistema Google nell'era dell'intelligenza artificiale generativa.

In Italia il dispositivo è prenotabile da oggi, 17 giugno, sul Google Store, mentre la vendita vera e propria (online e nei principali punti vendita) partirà il 25 giugno a un prezzo di 119,99 euro. Negli Stati Uniti il listino si ferma a 99,99 dollari, e la consueta forbice tra le due cifre conferma che, anche stavolta, oltreoceano si paga un po' meno. La cifra resta comunque contenuta, e non è un dettaglio secondario.

Per anni gli smart speaker sono stati venduti quasi sottocosto, oggetti-civetta utili più a far entrare in casa un assistente che a far cassa sull'hardware. Quel modello non è cambiato. Ciò che cambia, e parecchio, è il cervello che si nasconde dentro la calotta di tessuto.

Per capire la posta in gioco conviene partire da una frustrazione che chiunque abbia usato un assistente vocale conosce bene: la necessità di parlare in 'assistentese', quella lingua artificiale fatta di formule esatte da ricordare a memoria, pena la risposta sbagliata. È proprio questo l'ostacolo che l'assistente che debutta sul nuovo speaker, prova a smontare.

Al posto delle frasi-comando arriva la comprensione del linguaggio naturale, con un margine di ragionamento che permette di dare istruzioni come le si darebbe a una persona. Si può usare la logica in una richiesta ('Spegni tutte le luci tranne l'abat-jour del comodino') e affidarsi al fatto che l'assistente capisca l'eccezione.

Si possono impacchettare più ordini in un'unica frase, risparmiando fiato e tempo: 'Abbassa le luci della cucina, metti un po' di musica rilassante e imposta un timer di venti minuti'. E ci si può perfino correggere a metà discorso, senza ricominciare da capo: 'Spegni la macchina del caffè... anzi, accendila'. Un po' come avviene con la conversazione umana. Il salto più ambizioso riguarda però il ragionamento a più passaggi.

Chiedendo che tempo farà alla prossima partita della propria squadra del cuore, l'assistente dovrebbe risalire da solo a quando si gioca, dove e con quali previsioni a quell'ora, restituendo una risposta già messa insieme. È il genere di catena logica che gli assistenti di vecchia generazione non sapevano gestire, e che i modelli linguistici rendono finalmente plausibile.

A reggere il tutto c'è una memoria di breve termine: conserva il contesto della conversazione e segue il filo del discorso, così da permettere domande di approfondimento o catene di richieste senza dover ripetere ogni volta i riferimenti. Con la funzione Continued Conversation, poi, il microfono resta aperto per qualche istante dopo la risposta, e si può rilanciare senza ripartire dall'immancabile 'Ok Google'. Una comodità che ora, per la prima volta, è disponibile in tutte le lingue supportate, italiano compreso.

A completare il quadro, dieci nuove voci dal suono più naturale tra cui scegliere. Qui arriva la parte che un acquirente farebbe bene a leggere con attenzione, perché la promessa brillante ha un asterisco. Una versione di base di Assistant è inclusa e gratuita: serve a gestire attività quotidiane, fornire risposte rapide, controllare i dispositivi della casa connessa.

Le funzioni che fanno davvero girare la testa, però, vivono dietro l'abbonamento Gemini, la chiacchierata libera in cui si può divagare, cambiare argomento, interrompere e chiedere consigli come si farebbe con un amico (dal sostituto del dragoncello in cucina all'idea per un regalo di laurea). Sempre con Premium si sblocca la ricerca nella cronologia delle videocamere Nest, che consente di interrogare lo speaker su ciò che le telecamere hanno ripreso di recente ('Hey Google, il cancello sul retro è aperto?

', oppure se il cane è salito sul divano). E ci sono gli Home Briefs, i riassunti di ciò che è successo in casa mentre si era fuori. Google ha addolcito la pillola: chi acquista lo speaker entro il 30 settembre 2026 riceve dodici mesi di abbonamento Gemini gratuito. Esaurito il periodo di prova, l'abbonamento diventa a pagamento e, senza rinnovo, si torna alla versione base, mentre le funzioni premium spariscono.

È un modello ricorrente ormai familiare, in cui l'hardware economico è la porta d'ingresso a un servizio che si rinnova ogni mese. Vale la pena tenerne conto prima di affezionarsi troppo a una funzione che, tra mezzo anno, potrebbe non esserci più. Va aggiunto, per onestà, l'avvertenza che la stessa Google mette nero su bianco: le risposte dell'AI vanno comunque verificate, perché i risultati possono variare.

Sul fronte audio, lo speaker punta su un suono bilanciato a 360 gradi affidato a un singolo driver, pensato per restituire musica e podcast con uniformità da qualunque punto della stanza ci si trovi





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Google Speaker Audio Intelligenza Artificiale Generativa Gemini Assistente Vocale Smart Speaker Comandi Vocali Linguaggio Naturale Abbonamento Premium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petrolio, il prezzo crolla ma su Hormuz gli analisti invitano alla cautelaBrent ai minimi da tre mesi, sotto 83 dollari al barile, sull’onda dell’accordo annunciato da Usa e Iran. Ripristinare lo status quo tuttavia non sarà facile, né immediato

Read more »

Dopo l’intesa crolla il prezzo del petrolio, ma le scorte scarseggianoLe riserve mondiali di greggio, che hanno aiutato a calmierare i prezzi, si sono ridotte di circa 500 milioni di barili dall’inizio della guerra. E dall'Oil & Gas americano avverto la Casa Bianca che la benzina potrebbe continuare a salire

Read more »

La Premier su Thuram: Sunderland e Nottingham Forest sondano il terreno, la Juve fissa il prezzoKhephren Thuram continua ad attirare l'attenzione di diversi club europei e dopo aver rispedito al mittente gli interessamenti provenienti dalla Turchia da parte di Galatasaray e Fenerbahce, il centrocampista francese della Juventus è finito nel mirino della Premier League.

Read more »

Carburanti: benzina a 1,88 euro al litro, è il prezzo più basso dal 2 maggioI passi avanti verso un accordo definitivo tra Usa e Iran, e quindi la riapertura dello Stretto di Hormuz, stanno spingendo verso il basso il prezzo del petrolio (il Brent è sceso anche sotto gli 80 dollari al barile)

Read more »