Google limita l'IA nelle scuole USA: niente ricerca senza Intelligenza Artificiale

Da gennaio 2027 le scuole USA dovranno attivare manualmente l'IA di Google. Niente Intelligenza Artificiale significa perdita di accesso al motore di ricerca, secondo la nuova policy aziendale.

Google ha annunciato che, a partire dall'inizio del 2027, gli strumenti di intelligenza artificiale saranno disattivati per tutti gli studenti delle scuole statunitensi. Questa normativa si applica a tutti i livelli, dalle scuole dell'infanzia alle superiori, a meno che i dirigenti scolastici non decidano esplicitamente di attivarli manualmente.

Questa mossa rappresenta una concessione significativa alle crescenti richieste di maggiore controllo sul rapporto tra bambini e chatbot. Tuttavia, l'azienda ha chiarito che le scuole che rifiuteranno del tutto l'IA perderanno anche l'accesso a Google Search, il motore di ricerca dell'azienda. L'integrazione tra questi due servizi è ormai fondamentale per l'ecosistema educativo digitale americano.

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Integrazione profonda tra ricerca e IA

L'accesso diretto a Google Search è strettamente legato all'uso delle funzioni di intelligenza artificiale nell'ambiente scolastico. Come ha dichiarato Chris Phillips, vicepresidente di Google per l'istruzione, la ricerca e l'IA sono profondamente integrate nei sistemi utilizzati dalle scuole.

Nelle scuole che hanno vietato l'IA, gli studenti non avranno accesso al motore di ricerca classico. Invece di visualizzare i risultati della ricerca, vedranno un messaggio d'avviso che informa che il servizio non è disponibile. Questa scelta tecnica elimina una delle principali fonti di informazione per gli studenti.

Attualmente, con un semplice Chromebook scolastico, basta aprire l'app Gemini per farsi scrivere un tema completo in pochi secondi. Gli studenti possono anche digitare un problema di algebra nella barra di ricerca e ottenere la soluzione già pronta in un Ai Overview.

Questi riassunti sono generati automaticamente dall'intelligenza artificiale e appaiono in cima ai risultati di ricerca. Questa funzionalità ha semplificato enormemente l'esecuzione dei compiti, sollevando però preoccupazioni sulla capacità degli studenti di sviluppare competenze di pensiero critico.

Resistenza crescente di genitori e insegnanti

Negli ultimi mesi la resistenza di genitori e insegnanti è cresciuta esponenzialmente rispetto all'adozione massiva di queste tecnologie. A settembre i due distretti scolastici più grandi del paese, New York e Los Angeles, hanno limitato l'accesso degli studenti all'IA generativa sui dispositivi a scuola.

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Questa tendenza è stata supportata da una normativa statale significativa. La settimana prima dell'annuncio di Google, lo stato di New York ha approvato una legge sulla sicurezza dei chatbot. Questa legge vieta espressamente alle aziende di offrire ai minori diverse funzioni dell'intelligenza artificiale.

Le critiche al monopolio tecnologico di Google si sono fatte sempre più forti. Lina Khan, ex presidente della Federal Trade Commission, l'autorità statunitense per la concorrenza, ha accusato Google di usare il suo monopolio della ricerca sul web per costringere le scuole ad adottare la sua intelligenza artificiale Gemini.

La posizione è stata riassunta chiaramente dalla stessa Khan con la frase: nessuna azienda dovrebbe avere il potere di imporci come educare i nostri figli. Questa dichiarazione sottolinea le preoccupazioni etiche e pedagogiche dietro la resistenza all'IA.

Regresso di Google e nuove opzioni didattiche

Inizialmente, Google aveva impostato per default le funzioni di IA dentro Classroom, la piattaforma usata per assegnare i compiti. Questa novità valeva per gli studenti di tutte le età, nelle scuole che già consentivano l'accesso a Gemini. Tuttavia, molti dirigenti avevano protestato vivamente contro questa impostazione automatica.

James O'Hagan, responsabile dell'innovazione di un distretto del Wisconsin, aveva espresso preoccupazioni specifiche. Aveva dichiarato che un distretto scolastico non dovrebbe adottare per sbaglio una piattaforma di IA solo perché sei mesi fa nessuno ha trovato la casella giusta da spuntare per la rinuncia.

La regola dovrebbe essere la scelta, non l'adozione automatica, sosteneva O'Hagan. Ora Google ha fatto marcia indietro su quel meccanismo di attivazione forzata, ma sulla ricerca non cede. L'azienda sostiene che le critiche nascano da un equivoco comune sulla natura dei suoi servizi.

Google ha scritto su X che gli annunci di oggi danno alle scuole più scelta, non meno. Tuttavia, l'Atlantic ha riportato che Google non ha mai offerto una versione della ricerca senza IA. Esiste solo una scheda Web che mostra unicamente i link, ma Gemini e Search saranno spenti per default, con la possibilità di attivarli manualmente.

Conseguenze pratiche per studenti e scuole

Per le scuole che sceglieranno di riattivare il motore di ricerca ci saranno due opzioni principali. La prima include gli Ai Overviews e le chat con l'IA, come la versione per il pubblico generale. Questa opzione offre la massima comodità ma limita l'autonomia dello studente.

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La seconda opzione si basa su Guided learning, una funzione di Gemini che dovrebbe guidare lo studente passo dopo passo senza dargli le risposte dirette. Questa modalità mira a favorire l'apprendimento attivo piuttosto che la semplice ottenzione di risultati.

Tuttavia, un test del New York Times ha rivelato problemi con questa funzione. La versione per il pubblico di Guided learning ha prodotto un tema dettagliato su una traccia di storia, dimostrando che il chatbot può comunque generare contenuti complessi.

La versione scolastica, ancora in fase di sperimentazione, avrà più limiti per prevenire l'uso improprio. Per esempio, gli insegnanti potranno leggere le conversazioni degli studenti con il chatbot. Questo permetterà un monitoraggio più stretto del processo di apprendimento.

Impatto commerciale e alternative di mercato

Resta il fatto che Google non offre quello che le scuole chiedono di più: una ricerca tradizionale, senza risposte generate istantanee. Questa richiesta è forte specialmente nel distretto di Los Angeles, che cerca alternative più sicure per i propri studenti.

Anche Richard Culatta, amministratore delegato di Iste+Ascd, un'organizzazione non profit che promuove l'uso della tecnologia nelle scuole, ha espresso preoccupazioni. La sua organizzazione ha ricevuto finanziamenti da Google, ma ha sottolineato la necessità di strumenti educativi più trasparenti.

L'Atlantic ha osservato che, in un certo senso, tutta la ricerca è già basata sull'intelligenza artificiale. Da anni Google usa modelli linguistici per ordinare i risultati, ma genitori e insegnanti non contestano l'algoritmo che decide quali link mostrare.

Contestano un motore di ricerca trasformato in una macchina che dà risposte istantanee, soggette a errori. Queste risposte abituanuo i ragazzi a delegare il pensiero critico e la valutazione delle fonti, indebolendo le loro capacità di analisi indipendente.

Dietro la linea di Google c'è anche una ragione commerciale significativa. I chatbot sono la minaccia più seria mai affrontata dal motore di ricerca. OpenAI sostiene che ChatGPT gestisce ormai un volume di ricerche pari a circa un quinto di quello di Google.

Google scommette che la comodità vincerà sui dubbi educativi. Tuttavia, concorrenti come Brave, un motore di ricerca attento alla privacy degli utenti, affermano che l'uso della loro opzione di ricerca senza IA è cresciuto del 30 per cento da settembre.

Brave sta studiando un modo per aiutare le scuole che rinunceranno a Google a cambiare il motore di ricerca predefinito. Questo sforzo mira a fornire alternative pratiche per le istituzioni che vogliono ridurre la dipendenza dalle grandi piattaforme tecnologiche. Google mantiene però la posizione di default, imponendo l'attivazione manuale per preservare la propria influenza nel settore educativo.