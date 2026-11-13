Google rimuove coordinate geografiche dalle mappe sudcoreane per rispettare accordi

Google elimina latitudine e longitudine da Google Maps in Corea del Sud. Il governo valida i nuovi standard di sicurezza per i dati cartografici ad alta precisione.

Il governo della Corea del Sud ha confermato ufficialmente che Google ha rimosso le coordinate di latitudine e longitudine relative al territorio nazionale dalle piattaforme Google Maps e Google Earth. Questa decisione è una diretta conseguenza delle condizioni di sicurezza imposte dall'autorizzazione governativa concessa a febbraio per l'esportazione di dati cartografici ad alta precisione. L'annuncio è stato fornito venerdì, segnando un momento cruciale nell'adeguamento della multinazionale tecnologica alle normative locali sulla sicurezza nazionale.

Mechanismi di Sicurezza e Rimozione Dati

La rimozione delle coordinate rappresenta uno dei pilastri fondamentali delle nuove restrizioni applicate ai servizi di mappatura. Google è obbligata a garantire che le immagini di Google Street View non vengano visualizzate all'interno né nelle immediate vicinanze di tutte le strutture militari e di sicurezza presenti sul territorio sudcoreano. Tale misura è stata implementata per prevenire la divulgazione involontaria di informazioni sensibili che potrebbero compromettere la sicurezza dello Stato. Il comunicato stampa interagenzia ha ribadito che la conformità a queste regole è stata verificata come parte integrante del processo di approvazione.

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Inversione Storica della Politica Sudcoreana

L'approvazione ricevuta a febbraio da parte di Seul rappresenta una significativa inversione di rotta rispetto alla posizione mantenuta per circa due decenni. In precedenza, la Corea del Sud aveva respinto le richieste di Google nel 2007 e nuovamente nel 2016. Le ragioni di questi rifiuti storici riguardavano il timore che l'accesso a dati ad alta precisione potesse esporre informazioni dettagliate su strutture militari e siti di sicurezza sensibili. Questo cambio di direzione indica ora una maggiore fiducia nei meccanismi di protezione dei dati introdotti dal nuovo accordo con Google.

Ruolo di TMAP Mobility negli Accordi

Per garantire il rispetto degli standard di sicurezza, Google ha scelto di collaborare con la società di navigazione sudcoreana TMAP Mobility. Come riportato dall'agenzia Yonhap, citando fonti del settore, TMAP Mobility sarà incaricata di elaborare i dati delle mappe di base necessari per il servizio cartografico locale di Google. La società con sede in California è tenuta ad affidarsi esclusivamente a partner nazionali per le immagini che richiedono un trattamento di sicurezza speciale. Inoltre, Google deve caricare tali immagini senza apportare alcuna modifica ai dati originali elaborati dai partner locali.

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Impatto Operativo e Prospettive Future

Le modalità operative di questa cooperazione sono state definite con precisione dal governo sudcoreano. Si prevede che Google utilizzerà i dati elaborati da TMAP sui server nazionali, conformemente agli standard di sicurezza governativi, già a partire dal prossimo anno. Tuttavia, è fondamentale notare che la collaborazione è limitata esclusivamente alle informazioni statiche, come la posizione di strade, edifici e indirizzi. Questo esclude rigorosamente i dati personali degli utenti di TMAP, la localizzazione in tempo reale e i percorsi di guida dai processi di elaborazione condivisi.

Sanzioni e Monitoraggio Continuo

Il governo sudcoreano ha chiarito che l'autorizzazione a operare con dati cartografici ad alta precisione è soggetta a stretta vigilanza. L'agenzia ha dichiarato esplicitamente che sospenderà o revokerà l'autorizzazione qualora si verificassero gravi violazioni delle condizioni stabilite. Questo monitoraggio rigoroso serve a garantire che Google mantenga gli impegni presi per proteggere le infrastrutture critiche nazionali. La situazione rimane sotto osservazione costante da parte delle autorità per assicurarsi che l'accesso ai dati non rappresenti mai un rischio per la sicurezza pubblica o militare della Corea del Sud.