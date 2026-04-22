Ultime notizie dal calciomercato italiano: Leon Goretzka sempre più vicino al Milan e Simone Pafundi diventa il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana.

Il calciomercato italiano si infiamma con due notizie principali che stanno tenendo banco: il possibile trasferimento di Leon Goretzka al Milan e l'esordio record di Simone Pafundi con la Nazionale italiana.

Per quanto riguarda Goretzka, il centrocampista tedesco, attualmente in forza al Bayern Monaco, sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. L'interesse del Milan, guidato da Massimiliano Allegri, è concreto e si è manifestato già da diverse settimane. Secondo quanto riportato da un giornalista di Sky Sport, il club milanese è attualmente in vantaggio rispetto alla concorrenza, in particolare alla Juventus, per l'acquisizione del giocatore.

La scadenza del contratto di Goretzka, fissata al 30 giugno, rappresenta un'opportunità di mercato significativa per i club italiani, che potrebbero ingaggiarlo a parametro zero. Tuttavia, il giornalista sottolinea la necessità di prudenza, ricordando che fino alla firma ufficiale nulla è definitivo, soprattutto quando si tratta di un calciatore del calibro di Goretzka.

La permanenza di Allegri sulla panchina del Milan sembra essere un fattore chiave nella trattativa, poiché il tecnico apprezza le qualità del centrocampista tedesco e lo considera un rinforzo importante per il centrocampo rossonero. L'arrivo di Goretzka al Milan rappresenterebbe un colpo di mercato di grande prestigio, in grado di aumentare significativamente la competitività della squadra in campionato e in Europa.

Il giocatore, con la sua esperienza e la sua qualità tecnica, potrebbe diventare un punto di riferimento per il centrocampo milanese e contribuire a raggiungere importanti obiettivi sportivi. La trattativa è complessa e richiede ancora diversi passaggi, ma l'interesse del Milan è reale e la possibilità di vedere Goretzka in rossonero nella prossima stagione è sempre più concreta. Parallelamente alla vicenda Goretzka, l'attenzione si concentra sull'esordio storico di Simone Pafundi con la Nazionale italiana.

Il giovane talento, classe 2006, ha fatto il suo debutto in maglia azzurra il 16 novembre 2022, durante l'amichevole contro l'Albania, all'età di soli 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Questo lo rende il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana, considerando gli ultimi 110 anni. Pafundi si posiziona al terzo posto nella classifica assoluta di tutti i tempi, superato solo da Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910).

Un dato che sottolinea l'eccezionalità del suo talento e la sua precoce maturità calcistica. Per fare un paragone, leggende del calcio italiano come Buffon, Maldini e Bergomi hanno esordito in Nazionale rispettivamente a 17, 19 e 18 anni. L'esordio di Pafundi rappresenta un segnale importante per il futuro del calcio italiano, dimostrando la presenza di giovani talenti in grado di emergere a livello internazionale.

Il giocatore, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato di possedere qualità tecniche e fisiche notevoli, che lo rendono un prospetto interessante per il futuro della Nazionale. La sua convocazione e il suo esordio sono stati accolti con entusiasmo da tifosi e addetti ai lavori, che vedono in lui un possibile leader della nuova generazione del calcio italiano. L'esordio di Pafundi è un motivo di orgoglio per il calcio italiano e un segnale di speranza per il futuro.

La sua crescita e il suo sviluppo saranno attentamente monitorati, con l'obiettivo di valorizzare al meglio il suo talento e di farlo diventare un punto di riferimento per la Nazionale italiana. Il sito Calciomercato.it, che ha riportato queste notizie, è una testata giornalistica specializzata nel calciomercato e nello sport, parte del gruppo Web 365 Srl.

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