Rossella Erra rivela le dinamiche della cena natalizia con Barbara D'Urso. Tensioni in studio dopo la lite con Mariotto: ecco cosa è successo davvero.

Rossella Erra, membro della giuria del programma Ballando con le Stelle su Canale 5, ha chiarito le dinamiche interne allo show rivelando le tensioni presenti durante la cena successiva alla diretta. La conduttrice e opinionista ha raccontato un aneddoto recente relativo alla presenza di Barbara D'Urso, che ha portato un panettone per augurare buon Natale, ma il cui comportamento ha lasciato alcuni membri del cast perplessi.

Il gesto di Barbara D'Urso

Rossella Erra ha spiegato che Barbara D'Urso si è unita agli altri membri della giuria a tavola portando un panettone come gesto augurale. Tuttavia, una frase pronunciata dalla conduttrice ha creato un clima di disagio immediato. La stessa Erra ha confessato che quell'esatto commento non le è piaciuto, generando domande sul futuro di Barbara nel programma dopo i recenti scontri.

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La lite con Guillermo Mariotto

Il gesto di affetto di Barbara arriva in un momento di forte tensione, scaturito dal confronto avvenuto in studio con il giudice Guillermo Mariotto. Barbara ha espresso pubblicamente la propria amarezza, dichiarando di essersi sentita ferita e non adeguatamente protetta dalle critiche ricevute. Questo evento ha sollevato dubbi sul proseguimento della sua partecipazione al tavolo della giuria.

Le reazioni di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha raccontato un confronto personale avvenuto in diretta con Mariotto, sottolineando la novità della situazione. Dopo sette anni di collaborazione, il giudice ha chiesto scusa, un gesto che la conduttrice ha percepito come sincero. Nonostante questo, Balivo mantiene una posizione netta, affermando che Mariotto ha sbagliato e sperando che le scuse a Barbara siano più convinte.

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La posizione di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli, presente nella giuria, ha analizzato la situazione con pragmatismo, evidenziando l'importanza degli aspetti legali e economici. Secondo il suo osservatore, i contratti e i relativi compensi economici giocano un ruolo fondamentale nella decisione di mantenere o meno un membro nel cast. Questo punto di vista sposta il focus dalla sfera emotiva a quella contrattuale.

Il giudizio su Mariotto

Rossella Erra ha riconosciuto il valore di Mariotto come giudice, definendolo bravo, ma ha anche criticato il suo stile comunicativo. Secondo Erra, Mariotto cerca spesso di essere simpatico, ma le sue battute tendono a uscire male e a ferire le persone coinvolte. Questa valutazione critica completa il quadro di un ambiente di lavoro complesso e ricco di sfaccettature umane.