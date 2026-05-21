Gossip, News, Censorship in Italy

The father of Andrea Sempio discusses his son's innocence while the European Commission requests sanctions against the Israeli Minister. The president of Ukraine and the video of the attack on the FSB building are mentioned.

Il padre di Andrea Sempio al Tg1: \'Mio figlio è innocente, questa è una vigliaccata\'. L 'intervista del padre, Giuseppe Sempio, al Tg1assert che suo figlio non abbia ucciso Chiara Poggi e che questa sia stata una \'vigliaccata\'.

Andrea Sempio è l 'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia e è indagato per omicidio volontario. La difesa del 38enne sta lavorando per smontare le accuse nei suoi confronti. Entro i termini dei venti giorni dalla notifica, come annunciato dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, saranno depositate le consulenze effettuate.

L 'Alto rappresentante europea Kaja Kallas è stata richiesta sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, dopo il video degli attivisti della Flotilla ammanettati e in ginocchio da parte del ministro della Sicurezza nazionale. L 'Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato il video dell 'attacco alla sede dell 'Fsb 'a Houston e dichiarato 100 morti e feriti.

In Israele alcuni cittadini criticano il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir dopo il video degli attivisti della Flotilla inginocchiati, legati e con il volto a terra





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