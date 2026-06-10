Gossip romantico per Chanel Totti: la figlia di Totti avvistata con il rapper Le One a Milano

Indiscrezioni circolano su una possibile frequentazione tra Chanel Totti e il rapper Le One dopo un concerto a Milano. La giovane sarebbe stata vista al palco e ha pubblicato una foto con vista Duomo. Nessuna conferma dai diretti interessati.

Chanel Totti , la figlia dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, sarebbe al centro di un gossip romantico che la vorrebbe impegnata in una frequentazione con il rapper Le One , nome d'arte di Gaetano Di Maio .

L'indiscrezione, lanciata dal sito Webboh, si basa su una serie di coincidenze osservate sui social media e sugli spostamenti dei due giovani. Il presunto flirt è nato dopo che Chanel è stata avvistata in una discoteca vicino a Milano dove Le One si stava esibendo. Non solo presente tra il pubblico, ma secondo i report la giovane sarebbe salita sul palco, tenendo in mano la giacca dell'artista durante la performance, un gesto che ha alimentato le ipotesi dei fan.

Inoltre, Chanel ha pubblicato una foto che mostra una finestra con vista sul Duomo di Milano, dettaglio geografico che coincide con il luogo del concerto, aggiungendo un ulteriore tassello al puzzle mediatico. Per ora si tratta solo di supposizioni, poiché né Chanel né Le One hanno rilasciato conferme o smentite.

Le One,originario di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, è un rapper classe 2003 diventato popolare grazie a brani come Addo Staje, Yamal e Diego, e al suo primo EP pubblicato nell'aprile 2025. La sua carriera è iniziata precocemente, a soli 13 anni, e il suo seguito è particolarmente forte tra i giovanissimi. La potenziale liaison tra i due rientra nella categoria dei gossip estivi che spesso vedono protagonisti i figli di personaggi famosi.

Non ci sono dichiarazioni ufficiali né prove concrete, ma l'accorpamento di indizi social ha acceso l'interesse dei media e degli utenti online. L'articolo originale includeva anche altri titoli di notizie completamente scollegati, come il concerto di Vasco, il caso di cronaca di Beatrice, l'allerta meteo, le estrazioni del Lotto e il ricovero di Sinner, che sono stati rimossi per concentrarsi solo sulla notizia principale





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