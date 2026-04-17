Gotti: "Concentrati sul Parma, 50 punti obiettivo. Gueye in crescita, potenziale diverso da Yamal"

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato della prossima sfida contro il Parma, fissando l'obiettivo dei 50 punti in classifica. Si è anche espresso sulla crescita del giovane Gueye, confrontandolo con il potenziale di Yamal.

Luca Gotti , allenatore dell' Udinese , ha focalizzato l'attenzione sulla prossima partita contro il Parma , evitando bilanci sulla stagione appena conclusa per concentrarsi sul presente. La priorità, ha sottolineato Gotti in conferenza stampa, è affrontare gara dopo gara, sommando i punti necessari per raggiungere l'obiettivo dei 50, un traguardo che rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto all'annata precedente. 'Dobbiamo concentrarci sul presente a cominciare dalla partita contro il Parma , sapremo quanti punti avremo a fine gara e ci concentreremo sulla gara seguente. Ovviamente l'obiettivo resta quello dei 50 punti, sarebbe uno step in avanti buono rispetto alla stagione passata. Bisogna cominciare dalla partita di domani facendo le cose giuste', ha dichiarato il tecnico.

La sua analisi si è poi estesa alla crescita del giovane Idrissa Gueye, un talento emergente che, secondo Gotti, sta mostrando segnali incoraggianti nelle ultime uscite. L'allenatore ha evidenziato un cambio di atteggiamento del centrocampista, definendolo più sereno e tranquillo palla al piede. Gotti ha spiegato che la maturazione di un giovane giocatore è un processo complesso, che va oltre le semplici qualità tecniche e tattiche, includendo anche il lavoro video e l'accumulo di minuti in campo. La possibilità di vedere Gueye dal primo minuto è concreta, ma dipenderà dalla sua evoluzione e dalla maturazione complessiva, che è un processo individuale e non legato esclusivamente all'età.

Gotti ha poi posto l'accento sulle difficoltà che i giovani calciatori affrontano nel campionato di Serie A, un palcoscenico impegnativo che richiede tempo e pazienza per l'adattamento. Ha riconosciuto la responsabilità della società nel gestire questi percorsi di crescita, evidenziando come l'Udinese abbia trovato un buon equilibrio in questa stagione, con i nuovi arrivati che stanno progredendo e i giocatori già presenti che continuano a migliorare.

Nel confrontare Gueye con altri giovani talenti del calcio mondiale, Gotti ha citato Lamine Yamal del Barcellona, riconoscendo il suo potenziale straordinario, ma sottolineando come un percorso di crescita simile per Gueye implicherebbe un diverso status e una diversa traiettoria professionale. 'Tenendo conto di questi elementi bisogna lavorare per migliorare. Anche Yamal è molto giovane ed è titolare nel Barcellona è vero, ma ovviamente ha un potenziale diverso, se Gueye avesse lo stesso potenziale probabilmente non sarebbe qui ma avrebbe un altro percorso di crescita', ha argomentato Gotti, delineando chiaramente le differenze di potenziale e di percorso formativo tra i due giovani calciatori. La stagione, nonostante gli infortuni come quello occorso a Bertola, continua a essere un banco di prova fondamentale per la crescita dell'intera rosa.

L'allenatore ha ribadito la necessità di un approccio graduale e mirato per Gueye, evitando pressioni eccessive e concedendogli il tempo necessario per assimilare le complessità del calcio italiano. L'obiettivo rimane quello di costruire una squadra solida e competitiva, in cui i giovani talenti possano sbocciare e contribuire al raggiungimento dei traguardi prefissati, mantenendo sempre un occhio attento sul futuro e sullo sviluppo individuale di ogni giocatore. La visione di Gotti sembra essere orientata verso un progetto a lungo termine, che valorizzi la crescita dei propri elementi e costruisca un'identità forte per l'Udinese, basata sul duro lavoro, sulla maturazione e sulla consapevolezza del proprio potenziale





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