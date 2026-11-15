Governi Meloni: Errori su Cybersicurezza e Intelligenza

Analisi critica della gestione della cybersicurezza e dei servizi segreti da parte del governo Meloni, tra nomina politica di Alfredo Mantovano e turnover nell'AgC.

I recenti attacchi informatici, inclusi i tentativi di compromettere la catena del freddo nei supermercati e le false minacce di bombe inviate via email a tutte le scuole del Paese, hanno reso evidenti i gravi rischi associati alle attività cyber malevole. Queste intrusioni digitali rappresentano solo una componente visibile di una minaccia ibrida molto più ampia che colpisce l'informazione, l'economia, la finanza, la diplomazia, la ricerca, l'Università e la politica, ambiti nei quali finora si è registrata una scarsa consapevolezza e una volontà di intervento ancora minore.

Il quadro normativo e i primi passi

Di fronte a questi rischi, l'Italia ha dotato il Paese di una serie di strumenti nella scorsa legislatura, definendo un perimetro di sicurezza nazionale che include tutte le aziende e i settori che impattano su servizi essenziali e strategici. Sono state affinate le procedure di certificazione e controllo dei prodotti sensibili, istituita l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza con compiti di prevenzione e affidata alla resilienza del Paese, e meglio specificati i compiti di contrasto assegnati alle attività e alle Agenzie di intelligence, a tutto questo occorreva dare seguito ed attuazione.

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La concentrazione di potere con Mantovano

Il primo errore compiuto dal governo di Giorgia Meloni, appena insediatosi, è stata la norma per consentire al sottosegretario Alfredo Mantovano, al quale era stata affidata la delega per i servizi di sicurezza e per la cybersicurezza, di svolgere pure il ruolo di segretario del Consiglio dei Ministri, con l'aggiunta successiva del coordinamento delle politiche antidroga. La legge n. 124 del 2007, che aveva riformato complessivamente la materia dei servizi di sicurezza della Repubblica, aveva invece espressamente previsto che la Autorità delegata alla sicurezza dal presidente del Consiglio, un sottosegretario o un ministro, dovesse svolgere esclusivamente tale funzione.

Così è stato durante il governo di Mario Monti, con la delega affidata a Gianni De Gennaro, di Enrico Letta e di Matteo Renzi, con la delega affidata a Marco Minniti, di Giuseppe Conte, con la delega affidata per brevissimo tempo a Pietro Benassi, di Mario Draghi, con la delega affidata a Franco Gabrielli. In tutti questi casi, i sottosegretari delegati ai servizi di sicurezza svolgevano solo questo delicato compito, nessuno di loro era segretario del Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni ha voluto fare come Silvio Berlusconi, che, prima della riforma, in un'altra epoca, diede la delega ai servizi, che non prevedeva ancora la cybersicurezza, a Gianni Letta, che era pure segretario del Consiglio dei ministri.

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Ma questo modello di concentrazione di responsabilità era stato archiviato. Sono evidenti le ragioni di opportunità, di potere e di lavoro, anche nei rapporti con i ministri, oltre che con lo stesso presidente del Consiglio, per le quali il sottosegretario delegato ai servizi di sicurezza deve limitarsi ad adempiere ad unico, gravoso incarico. Nel merito, la gestione dei servizi di intelligence da parte del sottosegretario Alfredo Mantovano è stata caratterizzata da una serie tutt'altro che naturale di polemiche, scandali, inchieste, sostituzioni, dimissioni che non hanno certo giovato all'ambiente e ai risultati.

Turnover eccessivo nell'Agenzia Cybersicurezza

Il secondo errore compiuto dal governo di Giorgia Meloni è stato quello di cambiare i vertici dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, con la nomina, nel marzo 2023, a direttore generale, del Prefetto di Roma, Bruno Frattasi, che nel suo lungo curriculum non aveva alcuna competenza specifica nella materia. Del direttore dell'Agenzia Bruno Frattasi, le cronache di questi mesi raccontano la partecipazione a un incontro di Fratelli d'Italia, con tanto di foto ricordo sul palco, esibendo una maglietta celebrativa dell'iniziativa di partito.

Nel giugno scorso, Bruno Frattasi è stato poi sostituito dal nuovo direttore dell'Agenzia, Andrea Quacivi. Tre direttori generali (il primo era stato Roberto Baldoni, nominato dal governo di Mario Draghi) in quattro anni sono un po' troppo, perfino per un governo ansioso di nomine e di poltrone, per un settore e un'Agenzia che necessitano di programmazione e di continuità. Per tale motivo, è pertanto necessario recuperare il senso e lo spirito della legge di riforma sui servizi e ripristinare la figura di una Autorità delegata che si dedichi esclusivamente ai servizi di sicurezza e di cybersicurezza.