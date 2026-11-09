Governo approva decreto bollette e infrastrutture: calo costi energia e nuovi fondi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto bollette con riduzioni per famiglie e imprese, e il decreto infrastrutture che amplia il fondo abitativo a 50 milioni.

Il Consiglio dei Ministri, riunito presso Palazzo Chigi per una sessione durata circa mezz'ora, ha dato il via libera definitivo al decreto-legge contenente le disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas. Questa decisione operativa rappresenta una risposta diretta alle pressanti necessità del sistema Paese, mirando a contenere l'impatto delle forti tensioni geopolitiche internazionali che continuano a influenzare negativamente i mercati energetici globali e i prezzi finali per gli utenti finali.

Riduzione costi energia elettrica e meccanismi di rimborso

La misura principale approvata dal governo prevede una riduzione temporanea dei costi dell'energia elettrica destinata sia alle famiglie che alle imprese, introdotta attraverso un meccanismo specifico di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica. Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ha confermato che a partire dal prossimo mese di gennaio le misure contenute nel decreto consentiranno una riduzione media stimata di circa 15 euro al megawattora.

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Il Ministro ha definito questo intervento come un primo passo concreto a sostegno del tessuto produttivo nazionale e dei consumatori, sottolineando che il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea. Tale collaborazione istituzionale ha visto il coinvolgimento diretto di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei Mercati Energetici), che ha assicurato il supporto tecnico necessario nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste dalle autorità europee.

Continuità negli investimenti infrastrutturali e modifiche normative

Oltre alla questione energetica, il Cdm ha approvato il decreto Infrastrutture, intitolato "Disposizioni urgenti per garantire la continuità di interventi e attività amministrative nel settore delle infrastrutture e dei trasporti nonché di società pubbliche". L'obiettivo centrale di questa normativa è quello di dare continuità agli investimenti, sostenere i Comuni e garantire servizi essenziali ai cittadini, intervenendo specificamente sulla finanza di progetto come strumento centrale del partenariato pubblico-privato.

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Le nuove regole approvate oggi sostituiscono l'articolo 193 del Codice dei contratti pubblici, superando il diritto di prelazione e disciplinando anche i procedimenti in corso per salvaguardare la continuità degli interventi. Questo pacchetto normativo si inserisce nell'impegno del ministro Matteo Salvini per favorire la realizzazione delle opere pubbliche e la collaborazione tra amministrazioni e imprese, coprendo ambiti che spaziano dall'illuminazione pubblica alla gestione dell'energia.

Incremento del fondo abitativo per famiglie separati

Nel quadro del decreto-legge infrastrutture, il Consiglio ha deciso di aumentare da 20 a 50 milioni di euro per l'anno 2027 il Fondo per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati. Il provvedimento aggiuntivo di 30 milioni rafforza una misura voluta fortemente dal ministro Salvini, nata per aiutare chi, dopo una separazione, deve affrontare la necessità di reperire una nuova abitazione, specialmente alla luce delle numerose domande presentate nel 2026.

Il sostegno economico è rivolto specificamente ai genitori non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà, purché con figli a carico fino al ventunesimo anno di età. Questa decisione mira a fornire un aiuto concreto e immediato, per non lasciare sole le famiglie in un momento di difficoltà, assicurando che la misura possa essere erogata in modo efficace e tempestivo ai beneficiari identificati dal sistema previdenziale e assistenziale nazionale.