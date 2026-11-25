Il Consiglio dei Ministri certifica il ritorno delle elezioni dirette dei presidenti di Provincia. Nel frattempo, il premier Meloni e il ministro Ciriani denunciano la disattenzione dei senatori durante la votazione del decreto Ambiente.

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente certificato la reintroduzione dell'elezione diretta del presidente della Provincia, segnando un punto di svolta istituzionale nel panorama amministrativo italiano. Nonostante l'approvazione della misura, l'atmosfera a Palazzo Chigi rimane tesa e priva di celebrazioni, poiché il governo è fortemente impegnato nella complessa gestione della manovra economica.

Il richiamo all'ordine sull'assenteismo al Senato

Luca Ciriani, il ministro dei Rapporti col Parlamento, ha assunto un ruolo di severo controllore, definendosi come un "poliziotto" istituzionale in questa fase delicata. La sua decisione di lanciare un monito duro nasce da fatti di cronaca parlamentare recente: durante la discussione e il voto sul decreto Ambiente presso il Senato, il numero legale è mancato per ben due volte. Questa irregolarità, dovuta principalmente all'assenza di membri della maggioranza, ha costretto il governo a fermarsi e a valutare attentamente la situazione.

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Giorgia Meloni ha condiviso pienamente questa posizione, sottolineando la necessità di una presenza costante e responsabile in aula. La premier ha dichiarato esplicitamente che non sono permessi passi falsi in un momento così cruciale e ha aggiunto che il governo non dimenticherà gli assenti. Con le parole "ce ne ricorderemo", il Capo del governo ha sottolineato che la mancanza di attenzione non verrà tollerata, richiedendo ai parlamentari di dimostrare la dovuta attenzione ai compiti istituzionali affidati.

La priorità assoluta: la stesura della manovra economica

Al di là delle dinamiche interne di governo, la pressione esterna esercitata dalle banche sta costringendo l'esecutivo a un dietrofront strategico sul tema del Superbonus. Questa decisione è strettamente collegata alla necessità di garantire la sostenibilità finanziaria del paese e di placare le preoccupazioni dei mercati. La manovra incombe come un'ombra pesante sulle decisioni politiche, rendendo ogni distrazione interna un lusso inaccettabile per il premier e per la sua squadra.

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Prima della riunione del Consiglio dei ministri, si era tenuto un tavolo tecnico a Palazzo Chigi guidato dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Al tavolo hanno siedono capigruppo e sottosegretari per esaminare le migliaia di emendamenti depositati dai gruppi parlamentari a Montecitorio. La questione dei tempi è risultata fondamentale, poiché la maggioranza deve vagliare un numero elevatissimo di proposte di legge che richiedono un'analisi accurata.

Le risorse limitate e la tabella di marcia serrata

Per fare fronte alle richieste dei parlamentari, il governo ha stanziato la somma di 120 milioni di euro, proveniente da una riserva già contabilizzata nel bilancio. Non è prevista alcuna deroga e non ci saranno euro aggiuntivi a disposizione, il che impone una gestione estremamente rigida delle risorse. La tabella di marcia imposta dall'esecutivo è serrata e lascia poco spazio a errori di calcolo o ritardi amministrativi.

L'obiettivo del governo è portare la finanziaria alla Camera dei Deputati il 18 dicembre, una data chiave per i tempi legislativi. Successivamente, si punta a incassare l'ultimo sì definitivo il 22 dicembre, per poi discutere il provvedimento in Senato dopo il periodo natalizio. Questo calendario rigido è essenziale per evitare slittamenti che potrebbero compromettere l'intera operazione finanziaria.

La dinamica interna e i veri decisori economici

La frattura nella maggioranza va a singhiozzo, come testimoniato dalle recenti crisi di numero legale. Un ministro di Fratelli d'Italia ha rivelato che alla fine le decisioni strategiche vengono prese da un ristretto gruppo di persone. Le voci indicano che potrebbero essere il premier e i suoi vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani, oppure i veri "king maker" della finanziaria: il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e la Ragioneria di Stato guidata da Daria Perrotta.

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Non è chiaro se i riferimenti ai vertici del governo puntino verso il Presidente del Consiglio e la sua leadership politica, o se si concentri l'attenzione sui tecnici economici che gestiscono i dettagli della spesa pubblica. In ogni caso, la necessità di un vertice urgente, l'ennesimo della giornata, è emersa chiaramente per decidere il da farsi. Da Fratelli d'Italia hanno assicurato che non sarà l'ultimo vertice e che ne saranno necessari altri per sbloccare la situazione.

Impatto istituzionale e prossimi passi governativi

Il ritorno delle Province rappresenta un cambio di modello amministrativo, ma il governo deve bilanciare questa riforma con la gestione della crisi economica e delle richieste di mercato. La settimana scorsa, Ciriani aveva già chiesto di non ingolfare i lavori, vista l'eccessiva mole di decreti già approvati e da convertire in aula. Questa preoccupazione per l'efficienza istituzionale si somma ora alle tensioni sulla manovra.

Mentre il governo cerca di tenere insieme la maggioranza, l'Europa e gli Stati Uniti mantengono una pressione esterna significativa. Berlino ha sforato sul deficit, ma l'Unione Europea non ha ancora aperto la procedura. Parallelamente, la Casa Bianca ha annunciato nuove tariffe contro Cina e Unione Europea, rompendo gli accordi commerciali esistenti. Queste tensioni internazionali aggiungono un ulteriore strato di complessità alle decisioni che il governo italiano deve assumere nei prossimi giorni.