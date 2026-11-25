Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge delega per il ritorno delle elezioni dirette dei presidenti provinciali, abolendo il sistema Delrio a favore del voto popolare.

Il governo italiano ha dato il via ufficiale alla revisione strutturale dell'organizzazione degli enti locali, avviando un percorso legislativo che mira a restituire la democrazia diretta ai cittadini per la scelta degli amministratori provinciali. Mercoledì 25 novembre, durante la seduta del Consiglio dei Ministri, è stato approvato il disegno di legge delega fondamentale per la riforma del Testo unico degli enti locali. Questo passo storico segna il punto di partenza per un cambiamento istituzionale significativo che riguarderà l'intera rete amministrativa del Paese.

Meccanismo del voto diretto e nuove regole

La proposta illustrata dettagliatamente dalla ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati introduce un sistema di elezione del presidente in un unico turno. Il meccanismo prevede che il candidato che ottiene il numero più alto di voti venga dichiarato vincitore immediatamente, senza la necessità di effettuare alcun ballottaggio. Questa procedura semplifica il processo elettorale e mira a garantire una rapida definizione delle cariche dirigenti a livello provinciale.

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Oltre alla figura del presidente, la bozza legislativa prevede un mandato fisso di cinque anni sia per il presidente sia per il consiglio provinciale. Si registra anche il ritorno della giunta provinciale, una struttura esecutiva che era stata abolita nelle riforme precedenti. I componenti di questa giunta sarebbero nominati direttamente dal presidente eletto, rafforzando la coesione politica e amministrativa del nuovo organo dirigenziale locale.

Posizioni dei stakeholder e contesto politico

Per completare l'iter normativo e trasformare questa bozza in legge effettiva, sono necessari altri due passaggi fondamentali. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica dovranno prima approvare la legge delega, che stabilirà i principi e i criteri guida della riforma. Successivamente, il governo sarà incaricato di adottare i decreti legislativi necessari per dettagliare le nuove regole operative. Il via libera di Palazzo Chigi apre quindi l'iter, mentre la data delle prime elezioni resta da definire.

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Questo intervento legislativo interviene a dodici anni di distanza dalla storica legge Delrio, approvata nell'aprile del 2014 durante il governo presieduto da Matteo Renzi. La normativa del 2014 aveva cancellato il voto diretto e la giunta provinciale, trasformando le Province in enti di area vasta. In quel sistema, a votare erano gli amministratori comunali, in un'elezione di secondo livello che aveva allontanato i cittadini dal processo decisionale provinciale.

Impatto reale e prospettive future

Dal 2014, le Province hanno continuato a operare come enti di area vasta, gestendo competenze cruciali che coinvolgono più comuni, dalla gestione delle strade provinciali all'edilizia delle scuole superiori. La riforma costituzionale Renzi-Boschi, approvata due anni dopo, aveva anche previsto la cancellazione del riferimento alle Province dall'articolo 114 della Costituzione, ma fu bocciata al referendum del 4 dicembre 2016. Di conseguenza, le Province sono rimaste tra gli enti che costituiscono la Repubblica Italiana.

Il nuovo disegno di legge rappresenta dunque un intervento diretto sul modo in cui vengono scelti gli amministratori provinciali, restituendo quella scelta diretta agli elettori. Questo cambiamento potrebbe influenzare significativamente la partecipazione civica e la responsabilità politica dei leaders locali. La comunità politica e i cittadini osserveranno ora con attenzione le prossime tappe del processo legislativo per comprendere come questa riforma influenzerà la governance locale nei prossimi anni.