Governo diviso sul taglio delle accise: verso la non proroga

Il governo valuta se prorogare gli sconti sui carburanti, con posizioni contrastanti. Si prospetta un taglio mirato per le fasce deboli.

La consapevolezza è che a un certo punto bisognerà fermarsi. Perché la ricerca dei fondi si fa sempre più complessa e perché, secondo alcuni, gli aiuti rischiano di non essere più convenienti.

Dal 18 marzo, quando ha approvato l'ultima proroga, il governo non si è mai interrogato su quando interrompere gli sconti al distributore. Nelle ultime ore sì. A cinque giorni dalla scadenza della terza proroga, fissata per il 6 giugno, l'esecutivo è di nuovo al lavoro. Non è tanto una questione di risorse: dal 10 giugno, infatti, l'extragettito Iva di maggio potrebbe garantire nuove coperture.

Nel frattempo, dal 7 al 10, ci sarebbero margini per attingere ancora dal bilancio dello Stato evitando così un buco. I dubbi dell'esecutivo nascono da altro. Il ragionamento recita grosso modo così: ha ancora senso spendere milioni di euro per una misura che, riproposta più volte, rischia di creare assuefazione tra i beneficiari a fronte di un vantaggio non così considerevole?

In ambienti di maggioranza si cita un precedente: il taglio delle accise varato dal governo Draghi nel 2022, in risposta all'impennata dell'inflazione energetica causata dalla guerra in Ucraina. Quando nell'autunno dello stesso anno arrivò a palazzo Chigi, Giorgia Meloni decise di ridimensionare la misura, prima di eliminarla definitivamente. In vista del Consiglio dei ministri di giovedì, l'ultimo utile prima della scadenza degli sconti del 6 giugno, la riflessione in corso nel governo è tutta concentrata qui.

In sintesi: è arrivato il momento di ripristinare le aliquote ordinarie delle accise su benzina e diesel? Il partito del sì tira in ballo le ultime rilevazioni alla pompa del ministero delle Imprese: ieri, infatti, il prezzo medio della benzina si attestava a 2,08 euro al litro, appena sopra la soglia psicologica dei 2 euro. E questo a fronte di uno sconto in vigore di 10 centesimi.

Insomma, la tesi è che la mancata proroga non sarebbe un azzardo anche perché in altri Paesi europei il costo dei carburanti è più elevato. Il fronte del no, invece, spinge per un nuovo intervento, seppure limitato. La mediazione tra le due linee guarda agli equilibri di finanza pubblica, in linea con le raccomandazioni di Fmi e Bankitalia. Un altro aspetto finito sotto esame riguarda l'impatto del taglio orizzontale delle accise, che avvantaggia i più abbienti.

Sempre via Nazionale, infatti, ha spiegato che oltre la metà dei benefici sono a favore di quelli che si collocano negli ultimi due quinti della distribuzione del reddito. Ecco perché è rispuntata l'ipotesi di un sostegno mirato alle fasce più deboli. Verrebbe caricato sulla carta Dedicata a te, la prepagata per gli acquisti di beni alimentari di prima necessità per chi ha un Isee fino a 15mila euro. Un intervento da finanziare con i fondi di coesione.

Ma la contrarietà dei governatori alla rimodulazione delle risorse complica il quadro. I tempi appaiono lunghi. Prima c'è il nodo del taglio delle accise da risolvere. La scelta è politica.

Come politica è la mossa della maggioranza in vista della risposta della Commissione Ue alla richiesta del governo di estendere la flessibilità del Patto all'energia. Mercoledì, a ridosso della decisione di Bruxelles, l'aula della Camera discuterà la mozione di Fratelli d'Italia, Lega, FI che chiede di insistere proprio sulla flessibilità. Intanto, il centrodestra cerca una sintesi tra le diverse anime.

Da una parte, chi ritiene che il taglio delle accise sia ormai una stampella per molti automobilisti, ma che il costo per le casse pubbliche sia troppo elevato per un beneficio marginale. Dall'altra, chi teme che la sospensione possa pesare sulle famiglie e sulle imprese in un momento di incertezza economica. La decisione finale potrebbe arrivare solo all'ultimo minuto, con un compromesso che preveda una proroga breve o un intervento selettivo.

Nel frattempo, gli italiani continuano a fare rifornimento con prezzi vicini ai massimi storici, in attesa di sapere se il governo interverrà ancora o se lascerà che il mercato faccia il suo corso. La partita è aperta e si gioca sui numeri e sulle priorità politiche. In ballo non ci sono solo i centesimi al litro, ma anche la credibilità dell'esecutivo nella gestione delle crisi e la coerenza con gli impegni di risanamento dei conti pubblici.

La settimana che porta al Consiglio dei ministri sarà decisiva per capire quale strada verrà imboccata. Il confronto è serrato e le posizioni appaiono ancora distanti.

Tuttavia, il tempo stringe e una decisione dovrà essere presa entro giovedì, pena la scadenza automatica degli sconti. I cittadini, nel frattempo, osservano e sperano che la politica trovi una soluzione che non penalizzi ulteriormente il potere d'acquisto già messo a dura prova dall'inflazione. La vicenda delle accise si inserisce in un quadro più ampio di sfide economiche e sociali, dove ogni scelta ha ripercussioni sul bilancio familiare e sulla competitività delle imprese.

Il governo è chiamato a un delicato equilibrio tra rigore e sostegno, tra efficienza ed equità. La risposta arriverà nei prossimi giorni, in un clima di attesa e di incertezza che caratterizza la politica italiana di questi tempi





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