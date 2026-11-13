Governo e Sindacati: Ritirati Tagli Scuola e Nuove Risorse Sanità Bilancio 2027

Il governo ritira i tagli alla scuola e valuta nuovi investimenti in sanità per il Bilancio 2027 dopo il tavolo con Uil, Cisl e Cgil a Palazzo Chigi.

Il governo italiano ha annunciato il ritiro definitivo dei tagli agli organici nella scuola, un cambiamento significativo emerso al termine del confronto con i sindacati a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio 2027. Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha comunicato che il governo ritirerà le misure che prevedevano una drastica riduzione del personale docente e amministrativo.

Il Ritiro dei Tagli Scolastici

Giuseppe Valditara, il ministro dell'Istruzione, ha espresso grande soddisfazione per il superamento del taglio degli organici nella scuola che si stava profilando nella manovra originaria. La proposta iniziale prevedeva la riduzione di 7 mila posti di lavoro tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, una misura fortemente contestata.

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Questo dietrofront rappresenta il cambiamento più evidente dell'esecutivo emerso durante l'incontro durato circa due ore con i rappresentanti sindacali. La decisione segnata dalla presenza di Valditara indica una volontà di correggere le criticità emerse nel settore dell'istruzione pubblica nel nuovo assetto finanziario.

Nuove Risorse per la Sanità

Oltre alla scuola, dal tavolo di trattativa è spuntata l'ipotesi di un aumento delle risorse previste per il settore della sanità. Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, ha dichiarato che il governo sta continuando a verificare le disponibilità e che tutte le risorse che si renderanno praticabili verranno riversate sul sistema sanitario nazionale.

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La Fumarola ha aggiunto che i membri dell'esecutivo stanno cercando e approfondendo dei capitoli specifici per identificare i fondi necessari. La Uil, attraverso Bombardieri, ha ribadito di aver chiesto più investimenti per la sanità. Il ministro Giorgetti ha infatti detto che, anche alla luce del dialogo con la conferenza Stato-Regioni, il governo sta valutando di mettere ulteriori risorse a disposizione.

La segretaria della Cisl ha sottolineato che il ministro ha confermato che ulteriori fondi saranno destinati alla sanità. Sulla questione degli investimenti sanitari, la Uil ha ribadito che insisterà per garantire che le nuove disponibilità siano effettivamente stanziate e non rimangano solo sulla carta nel prossimo futuro.

Le Critiche della Cgil

Nonostante i passi avanti con Uil e Cisl, la Cgil ha espresso profonda insoddisfazione. Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil, ha dichiarato che l'incontro è stato cortese ma politicamente inutile per la confederazione sindacale. La posizione della Cgil rimane fermamente contraria alla direzione presa dall'esecutivo.

Ferrari ha confermato il giudizio fortemente negativo sulla manovra, sostenendo che essa non è in grado di affrontare le emergenze del Paese. Secondo la Cgil, la legge è fondata su un binomio di austerità e riarmo che non risponde alle reali necessità sociali ed economiche della popolazione italiana.

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Il segretario ha inoltre sottolineato che la manovra fa cassa sulle pensioni, una pratica che ha determinato la conferma delle ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale del 20. Questa protesta nazionale rappresenta il segnale più chiaro del dissenso sindacale verso le scelte economiche approvate dal governo nel bilancio 2027.