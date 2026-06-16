Governo Guinea Equatoriale si dimette per fallimento obiettivi

Il governo della Guinea Equatoriale ha rassegnato le dimissioni collettive dopo aver raggiunto solo il 10% dei target prefissati, secondo quanto annunciato dal vicepresidente Teodoro Obiang Mangue. Il partito al potere definisce la mossa come parte di un normale processo di riorganizzazione istituzionale, volto ad adeguare l'esecutivo alle nuove priorità statali. Il paese, guidato dal presidente più longevo al mondo dal 1979, dovrà ora formare un nuovo gabinetto sotto il premier Manuel Osa Nsue Nsua, tra aspettative di riforme e persistenti criticità economiche e sociali.

Il governo della Guinea Equatoriale si è dimesso collettivamente martedì, come annunciato dal vicepresidente Teodoro Obiang Mangue , figlio del presidente Teodoro Nguema Obiang Mbasogo. La decisione arriva dopo che l'esecutivo non è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati, riportando un risultato del solo 10% circa dei target programmati.

Secondo quanto dichiarato dal Partito Democratico della Guinea Equatoriale (PDGE), forza di governo, le dimissioni fanno parte di un normale processo di riorganizzazione istituzionale, volto ad adeguare la compagine governativa alle nuove priorità nazionali. Il comunicato del PDGE, pubblicato su Facebook, ha comunque riconosciuto gli sforzi compiuti dal governo uscente in settori come pubblica amministrazione, infrastrutture, servizi pubblici e sviluppo economico.

Il paese, piccolo stato dell'Africa centro-occidentale ricco di risorse petrolifere, è guidato dal presidente Obiang dal 1979, rendendolo il capo di stato più longevo al mondo. Tale supremazia politica, esercitata per oltre quattro decenni attraverso il PDGE, ha visto un susseguirsi di governi spesso presentati come riformatori ma regolarmente sostituiti nel segno di una continuità autoritaria.

Le dimissioni collettive, sebbene raramente annunciate con una motivazione così esplicita di insuccesso, sono un meccanismo già utilizzato in passato per rinnovare il gabinetto ministeriale senza intaccare il nucleo del potere. Il nuovo primo ministro, Manuel Osa Nsue Nsua, era stato nominato all'inizio del 2024 e guiderà la formazione del prossimo esecutivo, il quale dovrà affrontare le sfide di una diversificazione economica oltre il petrolio e di una governance più inclusiva, in un contesto in cui il paese è spesso criticato per le disuguaglianze sociali e le limitazioni delle libertà civili.

La comunità internazionale, in particolare gli organismi africani e le nazioni donatrici, monitorerà con attenzione la composizione del nuovo governo, alla ricerca di segnali di apertura verso riforme strutturali e una gestione più trasparente delle risorse nazionali. Il futuro dell'economia equatorioguineana dipende in larga misura dalla capacità di ridurre la dipendenza dal greggio, i cui prezzi volatili hanno spesso condizionato la stabilità finanziaria del paese.

L'annuncio, dato nella capitale Dakar dove la notizia è stata diffusa dall'agenzia Reuters, sottolinea come la crisi di governabilità interna si intrecci con le necessità di modernizzare le istituzioni e rispondere alle aspettative di una popolazione giovane e in crescita. Nonostante la transizione annunciata, il potere effettivo rimane saldamente nelle mani del presidente Obiang e del suo entourage, sollevando interrogativi sull'entità del cambiamento reale che le dimissioni potranno apportare.

Il PDGE, partito unico di fatto, ha ribadito la continuità del progetto politico, definendo le dimissioni come un atto di responsabilità per adeguare lo Stato alle sfide future. Tuttavia, per molti analisti, il dato del 10% di obiettivi raggiunti evidenzia un fallimento amministrativo senza precedenti, che potrebbe spingere verso una rimodulazione delle politiche pubbliche.

La Guinea Equatoriale, con una popolazione inferiore a due milioni di abitanti, detiene uno dei redditi pro capite più alti dell'Africa subsahariana grazie al petrolio, ma tale ricchezza non si è tradotta in un miglioramento diffuso delle condizioni di vita. La corruzione endemica e le limitazioni alla stampa e all'opposizione politica sono temi ricorrenti nelle relazioni delle organizzazioni per i diritti umani.

Il nuovo governo dovrà quindi bilanciare le richieste di rinnovamento con le dinamiche consolidate del regime, in un equilibrio precario tra modernizzazione e conservazione del potere. L'eventuale introduzione di riforme economiche e sociali potrebbe aprire spazi di dialogo con partner internazionali, finora cauti per via del record del paese in materia di governance.

La data delle dimissioni, il 16 giugno, arriva in un periodo di ricalibrazione geopolitica nella regione del Golfo di Guinea, dove la sicurezza marittima e la stabilità politica sono priorità per gli stati esteri. In sintesi, le dimissioni del governo equatorioguineano sono l'ennesimo capitolo di una storia politica lunga quarantacinque anni, in cui le riforme annunciate spesso si scontrano con la realtà di un sistema altamente personalizzato.

Il nuovo esecutivo, pur sotto la guida del premier Nsue Nsua, rimane parte di un apparato statale controllato dal presidente e dal suo movimento politico. La vera sfida sarà trasformare la promessa di riorganizzazione in politiche concrete che possano ridurre le disuguaglianze, attrarre investimenti non petroliferi e avviare un processo di riconciliazione nazionale.

Gli osservatori interni ed esterni attendono con scetticismo ma anche con una minima speranza che questa circostanza possa segnare un punto di svolta, seppur graduale, verso una maggiore accountability e sviluppo sostenibile per tutti i cittadini della Guinea Equatoriale





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