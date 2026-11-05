Governo impugnazione legge fine vita Veneto: Zaia respinge e chiede norme nazionali

Il Consiglio dei ministri sfida la legge veneta sul fine vita. Luca Zaia difende la norma regionale e accusa il Parlamento di anni di immobilismo legislativo.

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente deciso di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale sul fine vita approvata dal Veneto. Questa decisione governativa ha immediatamente creato una frattura visibile all'interno della maggioranza di centrodestra, portando a posizioni divergenti tra i massimi esponenti del governo. Mentre il vicepremier Antonio Tajani ha richiesto esplicitamente una normativa nazionale unitaria per evitare conflitti normativi, il ministro Roberto Calderoli ha manifestato il suo dissenso verso l'impugnazione, evidenziando la complessità politica della vicenda.

Divergenze interne alla maggioranza governativa

Le fonti governative confermano che la scelta di ricorrere alla Consulta non è stata unanime, rivelando tensioni strategiche tra i partiti della coalizione. Antonio Tajani, agendo a nome della delegazione di Forza Italia, ha fatto inserire a verbale la necessità imperativa di una disciplina nazionale. La sua argomentazione si basa sul rischio di vedere proliferare leggi regionali contrastanti tra loro, che potrebbero creare disomogeneità nei diritti dei cittadini. D'altra parte, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, ha espresso una posizione aperta contro l'impugnazione, suggerendo un approccio diverso rispetto all'intervento del governo centrale contro la normativa veneta.

Also read Il governo impugna la legge sul fine vita del Veneto

La risposta ferma di Luca Zaia sulla costituzionalità

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, non ha tardato a reagire al provvedimento statale, definendolo un legittimo esercizio di prerogativa costituzionale. Il governatore ha dichiarato di rispettare pienamente la decisione del Consiglio dei ministri di rivolgersi alla Consulta quando ritiene che una norma regionale presenti profili di incostituzionalità. Tuttavia, Zaia ha subito distinto il ruolo istituzionale del governo dalla responsabilità politica del suo amministratura, rivendicando con convinzione la scelta compiuta dal Consiglio regionale del Veneto. Ha sottolineato di aver personalmente sostenuto e votato tale decisione, considerata un atto di rispetto verso le sentenze della Corte costituzionale e verso la libertà dei cittadini.

Difesa dell'amministrazione e ruolo della Lega

Il presidente veneto ha anche chiarito la posizione del suo partito, la Lega, all'interno del vertice di governo. Ha fatto notare che i rappresentanti della Lega al Consiglio dei ministri non hanno partecipato al voto sull'impugnazione, agendo in modo legittimo per proteggere la legislazione da loro sostenuta. Zaia ha enfatizzato che l'obiettivo della legge veneta era fornire regole certe a situazioni già contemplate dall'ordinamento, evitando di lasciare isolati pazienti, famiglie e medici di fronte a decisioni di straordinaria delicatezza. Questa mossa mira a tutelare i più fragili e a garantire che le cure palliative siano integrate in un quadro normativo chiaro, contrastando l'abbandono delle persone malate.

Advertisement

Precedenti storici e vuoto legislativo nazionale

Luca Zaia ha inserito l'attuale contenzioso in un contesto storico più ampio, richiamando episodi cruciali come la vicenda di Eluana Englaro nel 2009. Quella battaglia giudiziaria, condotta dal padre Beppino Englaro, portò all'autorizzazione a sospendere l'alimentazione artificiale dopo diciassette anni di vegetazione, scotendo profondamente la nazione. Successivamente, la sentenza sul caso di Dj Fabo nel 2019 ha stabilito quattro condizioni rigorose per la non punibilità dell'aiuto al suicidio: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti vitali e piena capacità decisionale. Zaia ha sottolineato che quella sentenza della Corte costituzionale era una risposta temporanea a un vuoto normativo, non una sostituzione permanente del legislatore.

Appello al Parlamento per superare l'immobilismo

Il governatore ha lanciato un forte appello alle istituzioni nazionali, auspicando che questa nuova vicenda costituzionale stimoli finalmente il Parlamento a intervenire. Zaia ha accusato le Camere di trascinarsi da troppi anni un vuoto legislativo sul fine vita, nonostante i cambi di governo e le maggioranze diverse. Ha dichiarato che la questione trascende le divisioni tra destra e sinistra, poiché tocca le coscienze individuali più delle appartenenze politiche. Il suo auspicio è che il Parlamento trovi la forza di approvare una legge nazionale rispettosa della dignità umana, offrendo risposte concrete a chi accompagna i malati in percorsi di sofferenza e garantendo tutele adeguate per tutti i cittadini italiani.