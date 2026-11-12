Governo italiano risarcimento 18,5 milioni Hamas Genova processo

Il governo italiano richiede 18,5 milioni di risarcimento nel processo per finanziamento illegale a Hamas a Genova, ottenendo anche la parte civile.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno hanno richiesto un risarcimento di diciotto milioni e mezzo di euro nell'ambito del procedimento penale a Genova. Questa somma è destinata a coprire il danno all'immagine subito davanti alla comunità internazionale e il lavoro intenso svolto dalle forze dell'ordine durante le indagini.

Le procure hanno identificato la Direzione Generale della Sicurezza Pubblica e l'Antiterrorismo come gli enti sottoposti a uno sforzo operativo eccezionale. Questa richiesta ufficiale è stata presentata questa mattina alla giudice dell'udienza preliminare Carla Pastorini nel tribunale di Genova. Il governo ha inoltre chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile nel processo, rafforzando la propria posizione giuridica contro gli imputati.

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Dettagli del Processo e Richiesta Risarcimenti

La cifra di 18,5 milioni di euro riflette i costi sostenuti dallo Stato per le attività investigative e le conseguenze diplomatiche. La Presidenza del Consiglio dei Ministri sostiene di aver subito un pregiudizio alla propria reputazione globale a causa delle attività illecite connesse al terrorismo. Il Ministero dell'Interno, dal canto suo, ha evidenziato il peso operativo gravato su Digos e antiterrorismo. Questi enti hanno condotto un'inchiesta complessa che ha richiesto risorse significative e tempo prolungato. La richiesta mira a recuperare le spese legali e amministrative sostenute durante l'intero iter investigativo.

Versamento Fondi e Ruolo Hamas

Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e sei gli imputati coinvolti nel caso. I pm Luca Monteverde e Marco Zocco, insieme al procuratore capo Nicola Piacente, hanno illustrato le modalità con cui i fondi sono stati raccolti. Secondo le accuse, gli imputati avrebbero raccolto 18 milioni di euro in un arco temporale di 25 anni. L'obiettivo era finanziare Hamas, mascherando queste somme attraverso donazioni ad associazioni benefiche per la Palestina. Questa strategia ha consentito di occultare la vera natura dei trasferimenti finanziari per anni.

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Cronologia Operazioni e Arresti

Il contesto dell'inchiesta si è sviluppato dopo un'operazione di polizia e guardia di finanza a dicembre del 2025. Questa azione aveva portato all'arresto di alcune persone accusate di aver finanziato Hamas per una somma di 7 milioni di euro. Le somme sarebbero state convogliate attraverso alcune associazioni attive sul territorio. L'indagine era coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, che ha approfondito le reti di finanziamento. Le misure cautelari sono state applicate nei confronti delle persone indagate, tutte destinate alla custodia in carcere. Anche tre associazioni sono state coinvolte nelle misure restrittive.

Situazione Giuridica e Prossimi Passi

Tra gli arrestati c'era anche Mohammad Hannoun, il presidente dell'associazione dei palestinesi d'Italia. Gli investigatori lo avevano definito un membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas. Era considerato il vertice della cellula italiana dell'organizzazione terroristica. Le accuse rivelano rapporti stretti con alti esponenti di Hamas, confermando la struttura gerarchica della rete. Lo Stato di Israele, anch'esso citato come parte offesa, non è però pervenuto all'udienza. La fase successiva del processo vedrà lo svolgimento del dibattimento per valutare le prove raccolte dalle forze dell'ordine e la fondatezza delle accuse di finanziamento al terrorismo internazionale.