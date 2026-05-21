Governo Meloni e la lotta al caro carburanti: l'ipotesi proroga dello sconto accise

Il governo italiano lavora per estendere il taglio delle accise su benzina e gasolio per contrastare l'impennata dei prezzi causata dalle tensioni in Medio Oriente e l'inflazione energetica.

Il governo guidato da Giorgia Meloni si trova attualmente a dover affrontare una sfida economica di notevole complessità, legata alla gestione dei prezzi dei carburanti in un contesto globale estremamente instabile.

La recente impennata dei costi energetici, alimentata dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, con particolare riferimento alla situazione in Iran e alle criticità legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, ha spinto l'esecutivo a intervenire drasticamente per proteggere i consumatori e le imprese di trasporto. L'obiettivo principale è la proroga di una misura che ha già dimostrato di essere fondamentale per attenuare l'impatto dell'inflazione energetica sulle tasche dei cittadini.

In vista di un imminente Consiglio dei ministri, l'orientamento politico appare chiaro: l'intenzione è quella di rinnovare gli sconti sulle accise per evitare un brusco rialzo dei prezzi alla pompa, che potrebbe avere ripercussioni a cascata su tutta la filiera logistica e dei consumi interni. L'analisi tecnica dei costi evidenzia l'entità dell'impegno finanziario richiesto dallo Stato.

Al momento, lo sconto applicato è di circa ventiquattro virgola quattro centesimi al litro per il gasolio e di sei virgola uno centesimi per la benzina. Queste misure, sebbene vitali, comportano un onere significativo per le casse pubbliche. I dati indicano che solo nel mese di maggio il costo della misura è stato di circa quattrocento milioni di euro, a cui vanno aggiunti i novecento milioni già spesi nei mesi di marzo e aprile.

In totale, l'operazione ha costato allo Stato circa un miliardo e trecento milioni di euro, con una spesa media giornaliera di venti milioni. Per poter estendere tale beneficio fino al dodici giugno, il governo deve reperire circa trecentoquaranta milioni di euro. La difficoltà principale risiede nell'individuazione di coperture finanziarie immediate, poiché il meccanismo delle accise mobili, che permette di utilizzare il gettito Iva extra derivante dall'aumento dei prezzi, non sarà disponibile prima della seconda metà di giugno.

In questo scenario, il ruolo del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è diventato cruciale, specialmente dopo i colloqui avvenuti a margine del G7 finanze svoltosi a Parigi. Il ministro ha sottolineato come la questione non sia meramente tecnica, ma strettamente legata ai rapporti dell'Italia con l'Unione Europea e al rispetto del Patto di Stabilità. Il coordinamento delle politiche di bilancio europee mira a garantire finanze pubbliche sane, ma la situazione eccezionale attuale richiede flessibilità.

L'Italia sta infatti esplorando diverse strade per ottenere deroghe o l'allargamento della clausola di salvaguardia, già esistente per la difesa, anche al settore energetico. Giorgetti ha ribadito che l'obiettivo è proteggere i settori più colpiti, come l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale, cercando ogni possibile via d'uscita normativa per finanziare il taglio delle accise senza compromettere l'equilibrio dei conti pubblici nazionali. Le conseguenze di un eventuale fallimento nel rinnovo di queste misure sarebbero pesanti per l'economia reale.

Senza l'intervento del governo, i prezzi della benzina supererebbero rapidamente la soglia dei due euro al litro, raggiungendo una media stimata di due virgola zero uno euro sulla rete ordinaria. Questo si tradurrebbe in un aumento di circa tre euro per ogni pieno di carburante. Ancora più preoccupante sarebbe la situazione per il gasolio, il cui prezzo potrebbe salire a due virgola ventidue euro al litro, causando un aggravio di circa dodici virgola due euro per ogni pieno.

Tali rincari non colpirebbero solo il privato cittadino, ma genererebbero un aumento dei costi di trasporto per le merci, alimentando ulteriormente l'inflazione generale. Per queste ragioni, il governo Meloni sta lavorando intensamente per trovare soluzioni alternative e coperture finanziarie che permettano di mantenere la stabilità dei prezzi, consapevoli che un rialzo improvviso dei carburanti avrebbe un impatto sociale ed economico difficile da gestire in un momento di già forte fragilità globale





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