Governo Meloni in difficoltà: riarmo impopolare, crisi economica

Il governo guidato da Giorgia Meloni si trova in una situazione difficile dopo aver accettato impegni da decine di miliardi con la Nato e aver portato in Parlamento una decina di programmi di acquisto. Il riarmo è profondamente impopolare, soprattutto in tempi di crisi economica.

Il governo Meloni si trova in una situazione difficile dopo aver accettato impegni da decine di miliardi con la Nato e aver portato in Parlamento una decina di programmi di acquisto .

Il riarmo è profondamente impopolare, soprattutto in tempi di crisi economica. Gli Accedere agli articoli del quotidiano 7 giorni dopo la pubblicazioneSconto del 20% sul nostro shop onlineAccedere a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sitoAccedere ad uno sconto dedicato a 4 corsi esclusivi della Scuola del FattoTesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a € 5,00 (anziché € 20,00)Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.

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