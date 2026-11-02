Governo Meloni: Pensioni, blocco rivalutazione per finanziare anticipi 2027
Il disegno di legge di bilancio blocca la rivalutazione inflattiva per pensioni sopra 2.447 euro. Risparmio di 885 milioni annui per deroghe flessibilità anticipata.
Il governo guidato da Giorgia Meloni e dal vicepremier Matteo Salvini ha inserito nel disegno di legge di bilancio, illustrato il 28 ottobre 2026, misure pensionistiche controverse. Queste norme prevedono un blocco parziale della rivalutazione automatica per finanziare deroghe temporanee all'età pensionabile.
Meccanismo di Ricalcolo Pensioni 2027
Il sistema attuale, noto come perequazione, garantisce un adattamento automatico delle pensioni basato sull'inflazione calcolata dall'ISTAT. La rivalutazione piena è garantita per gli importi lordi fino a 2.447,4 euro mensili, corrispondenti a quattro volte la pensione minima di 611,85 euro. Per gli importi tra 2.447,4 euro e 3.059,25 euro, la percentuale scende al 90%, mentre per le pensioni superiori a 3.059,25 euro la rivalutazione si attesta al 75%. Queste soglie funzionano a scaglioni, penalizzando solo la parte eccedente.Also readPensioni 2027: la forbice inflazione taglie il potere d'acquisto medio
L'articolo 55 del disegno di legge introduce per il solo anno 2027 due deroghe significative a questo meccanismo. La prima regola riduce le percentuali di adeguamento per chi supera la soglia dei 2.447,4 euro lordi. La seconda modifica elimina il calcolo a scaglioni, applicando la percentuale ridotta su tutto l'importo della pensione invece che solo sulla parte eccedente la soglia.
Impatto Reale su Pensionati e Risparmi
Questa nuova metodologia di ricalcolo comporterebbe una perdita economica permanente per i titolari di pensioni medio-alte. A differenza del sistema attuale, dove la penalizzazione colpisce solo l'eccedenza, il nuovo metodo applica la percentuale più bassa all'intero stipendio mensile. Questo cambio di regola, già utilizzato nel bilancio 2023, genera un risparmio strutturale per lo Stato.
Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, il meccanismo farà risparmiare all'erario 885 milioni di euro all'anno per i prossimi tre anni. Il totale delle risorse liberate per il triennio ammonta a 2,65 miliardi di euro. Questi fondi sono stati stanzieri specificamente per permettere a un ristretto gruppo di cittadini di accedere alla pensione anticipata.
Obiettivi Politici e Contesto Economio
La decisione arriva in un contesto economico complesso, con un'inflazione prevista al 3,4% per il 2027. L'obiettivo dichiarato dal governo è ottenere un risultato comunicativamente efficace per la campagna elettorale delle politiche del 2027. Il bilancio prevederebbe quindi un trasferimento di risorse dai milioni di pensionati che vedono bloccata la rivalutazione, a poche decine di migliaia di persone.
La misura rappresenta un paradosso finanziario in un Paese con un terzo della popolazione over 60. Il governo sceglie di finanziare flessibilità anticipata riducendo la protezione inflattiva per la categoria che paga maggiormente il costo della vita, accentuando le disparità nel potere d'acquisto dei pensionati.
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