Il governo Meloni propone il ritorno delle elezioni dirette per presidenti e consigli provinciali, revocando la riforma Delrio. Analisi delle implicazioni politiche e dei costi per le casse dello Stato.

Il Governo Meloni ha predisposto una significativa modifica alla struttura degli enti locali italiani, mirando esplicitamente a reintrodurre l'elezione diretta dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali. Questa decisione, inclusa nel testo unico degli enti locali recentemente approvato dalla Ragioneria generale dello Stato, prevede anche il trasferimento di funzioni attualmente gestite da altri organismi verso le province, restituendo loro un ruolo incisivo nelle attività di area vasta.

Revoca della riforma Renzi e Delrio del 2014

La manovra segna una reversal netta rispetto alle scelte operate nel 2014, quando la riforma guidata da Matteo Renzi e Matteo Delrio aveva di fatto svuotato il ruolo delle province, considerate semi-inutili. Sebbene non sia stato possibile abolirle completamente a causa delle loro garanzie costituzionali, l'intervento legislativo di allora le aveva degradate a enti di secondo livello, privandole dell'elezione popolare dei propri vertici e riducendo drasticamente le loro competenze operative rispetto al passato.

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Ora, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni intende ripristinare il sistema precedente, permettendo ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti provinciali. Attualmente, da quindici anni, presidenti e consiglieri non sono scelti dal corpo elettorale ma vengono designati all'interno dei consigli comunali dai sindaci delle province. Questo cambiamento mira a correggere quella che l'esecutivo definisce una "riforma a metà", che avrebbe generato solo disservizi a causa della mancanza di fondi e personale adeguato per gli enti residui.

Nuove figure politiche e ripartizione delle poltrone

L'attuazione di questa decisione comporterà la creazione immediata di oltre cento nuove figure di presidenti di provincia e di diverse migliaia di consiglieri provinciali. I partiti politici avranno l'opportunità di spartirsi queste nuove posizioni, utilizzandole come strumento di ricambio per esponenti politici che cercano nuove incarichi o che vengono marginalizzati da cariche più prestigiose, come quelle dei consiglieri regionali o dei sindaci.

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Questa mossa riscontra probabilmente il favore della maggior parte dei partiti, segnando la fine del periodo caratterizzato da una forte retorica anticasta e da riforme volte a contenere i costi delle istituzioni. Tale fase si era conclusa con il referendum che ha ridotto il numero dei parlamentari da circa mille a seicento. L'ipotesi di una ricostituzione della "casta" politica è sostenuta da osservatori che notano come l'iniziativa vada incontro ai desideri interni ai partiti di garantire posizioni di potere e visibilità ai propri membri.

Impatto sui costi e criticità dell'irriformabilità

Nonostante la spesa pubblica italiana sia già onerosa, il dibattito si concentra sul valore aggiunto di queste nuove istituzioni rispetto alle competenze già acquisite dalle Regioni. Con la progressiva assunzione di funzioni da parte delle amministrazioni regionali, molte aree vasti erano state riorganizzate per efficienza di bilancio, rendendo superflua la presenza di strutture provinciali autonome. Il ritorno a un sistema precedente viene percepito da molti cittadini come un esempio di istinto conservativo della politica, che privilegia la propria autoreferenzialità.

Il dubbio radicato nell'opinione pubblica è che la classe politica tenda sistematicamente a premiare i propri interessi quando le riforme sono inconcludenti. La creazione di nuovi enti, che alcuni definiscono "superflui" o frutto di eccessiva fantasia legislativa, conferma l'impressione di un Paese sostanzialmente irriformabile. L'operazione, quindi, oltre a modificare l'assetto istituzionale, solleva interrogativi sulla reale necessità di questi livelli di governo e sulla capacità dello Stato di ottimizzare le proprie risorse strutturali.