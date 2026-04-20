Governo Meloni: risiko nomine e assetti istituzionali per il rush finale di legislatura

Il governo accelera sulla chiusura delle nomine dei sottosegretari e sulla guida delle authority. Meloni punta a stabilizzare la coalizione tra trattative serrate e verifiche tecniche per concludere al meglio la legislatura.

Il governo guidato da Giorgia Meloni si prepara a chiudere definitivamente il complesso puzzle delle nomine post-referendum, con l'obiettivo di blindare l'esecutivo e imprimere una forte accelerazione al rush finale di questa legislatura. Il prossimo Consiglio dei ministri, convocato per mercoledì, rappresenterà il momento decisivo per il completamento della squadra di governo, attraverso l'assegnazione delle caselle ancora vacanti tra i sottosegretari.

Non si tratterà di un ribaltone, ma di un lavoro di precisione chirurgica volto a neutralizzare le tensioni interne alla maggioranza e a garantire la massima stabilità in un momento cruciale per l'agenda politica nazionale. Le indiscrezioni che emergono delineano un mosaico progettato con estrema cura per bilanciare le ambizioni delle diverse forze della coalizione. Per il ministero della Giustizia il nome in pole position è quello di Sara Kelany, in quota Fratelli d'Italia, mentre la Lega punta a rafforzare la propria presenza al Ministero dell'Economia con Claudio Durigon. Quest'ultimo spostamento creerebbe un vuoto al ministero del Lavoro, dove potrebbe insediarsi Chiara Tenerini di Forza Italia. Parallelamente, per il dicastero della Cultura si fa largo il profilo di Alessandro Amorese, mentre agli Esteri l'ipotesi più accreditata porta verso Massimo Dell'Utri, figura di spicco di Noi Moderati in Sicilia. Il dossier più complesso e delicato rimane tuttavia quello legato agli assetti delle authority, un terreno dove la trattativa tra Giorgia Meloni e Antonio Tajani è entrata nel vivo. Al centro delle dinamiche c'è la nomina alla guida della Consob: l'ipotesi prevalente vede il nome di Federico Freni, attuale sottosegretario all'Economia, favorito per la poltrona di vertice dell'autorità di vigilanza. Per sbloccare questo stallo, che finora ha registrato le resistenze di Forza Italia, si starebbe ipotizzando una compensazione di peso: Paolo Barelli, dopo il passo indietro dalla guida del gruppo alla Camera, entrerebbe a far parte del governo con il ruolo di viceministro ai Rapporti con il Parlamento. Questo accordo permetterebbe di ricucire il rapporto tra l'esecutivo e il partito di Tajani. Tuttavia, sulla candidatura di Freni pende ancora una valutazione di natura tecnica: Palazzo Chigi ha infatti richiesto un parere formale all'Avvocatura di Stato per verificare l'eventuale incompatibilità derivante dalla delega alla legislazione esercitata da Freni durante la stesura della recente riforma del mercato dei capitali. Un passaggio tecnico-giuridico fondamentale per evitare ricorsi e garantire la legittimità della nomina. Al netto delle contingenze specifiche, questa operazione di manutenzione politica risponde alla necessità della premier di blindare la coalizione in vista degli ultimi impegni programmatici. L'intenzione di Meloni è quella di archiviare rapidamente la partita delle nomine per dedicare ogni energia alle priorità di fine legislatura, con un occhio di riguardo ai dossier economici e alle grandi riforme che ancora attendono il via libera parlamentare. Consolidare la struttura del governo significa dotarsi di una squadra coesa, capace di resistere alle pressioni esterne e di gestire con pragmatismo le difficili sfide geopolitiche ed energetiche che attendono l'Italia. Il risiko delle poltrone diventa, dunque, lo specchio fedele dei rapporti di forza interni e della capacità di mediazione della presidenza del Consiglio, che cerca di armonizzare le diverse visioni dei partiti alleati per mantenere integro il consenso elettorale e la solidità dell'azione di governo fino al naturale termine della legislatura





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