Governo Meloni sotto assedio: crisi, scandali e sfide economiche

Il governo Meloni affronta un periodo critico, segnato da dimissioni, scandali, difficoltà economiche e tensioni internazionali. La premier deve gestire una serie di crisi che mettono a dura prova la sua tenuta e la coesione della maggioranza.

Giorgia Meloni , LaPresse Dimissioni indotte, debacle elettorali, tradimenti politici e liaisons dangereuses. Per la maggioranza sono tempi bui. Da quando ha messo piede a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni non è mai stata così 'debole'. Il governo è sotto assedio, stretto da una serie di crisi che mettono a dura prova la sua tenuta. Alcuni nodi sono venuti al pettine da soli, evidenziando le fragilità interne e le difficoltà di gestione.

Altri sono stati portati allo scoperto per volontà politica, amplificando le tensioni e i malumori all'interno della coalizione. Fatto sta che non passa giorno senza che per la premier ci sia un mal di testa, un nuovo problema da affrontare, una nuova crisi da gestire. La situazione è complessa e richiede una risposta ferma e decisa, ma il governo sembra arrancare, incapace di trovare una direzione chiara e di risolvere i problemi che si accumulano. L'inizio del 2026 è stato particolarmente turbolento per il governo Meloni, segnato da una serie di eventi che hanno minato la sua credibilità e la sua capacità di governare. Il primo grosso scossone è arrivato il 3 febbraio, quando Roberto Vannacci ha lasciato la Lega per fondare 'Futuro Nazionale'. Questa decisione ha costretto la maggioranza a incassare il colpo, mentre i sondaggi sul referendum sulla giustizia civile evidenziavano un recupero del fronte del 'no', aumentando le preoccupazioni. Pochi giorni dopo, è scoppiato il caso Delmastro, con rivelazioni inquietanti sul sottosegretario alla Giustizia e i suoi affari con la figlia di Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni. Questo scandalo ha scatenato reazioni immediate, costringendo Meloni a intervenire con decisione, chiedendo le dimissioni di Delmastro e del capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Contestualmente, è stata sollecitata anche un passo indietro della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, la cui permanenza nel governo è stata a lungo dibattuta. La situazione si è ulteriormente aggravata con la perdita di consenso elettorale e con le continue tensioni interne. Nel frattempo, la febbre da rimpasto ha contagiato anche Forza Italia, con le dimissioni del senatore Maurizio Gasparri da capogruppo, sostituito da Stefania Craxi, a testimonianza delle difficoltà della coalizione. Meloni deve anche fare i conti con le mosse di Vannacci, i cui deputati hanno bocciato il decreto bollette, votando contro la fiducia, creando ulteriori divisioni. L'instabilità politica è accentuata da una serie di fattori interni ed esterni che minano la coesione e la fiducia nel governo, rendendo la situazione sempre più precaria. Non c'è tempo di annoiarsi, perché le nuove rivelazioni sulla presunta relazione tra la giornalista Claudia Conte e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alimentano speculazioni e paragoni con precedenti scandali, aprendo a potenziali conseguenze pubbliche. La situazione economica non fa altro che peggiorare, con stime di crescita del PIL riviste al ribasso a causa della guerra in Iran e della crisi petrolifera. L'agenzia S&P ha tagliato le previsioni per il 2026, indicando una crescita dello 0,4% rispetto allo 0,8% ipotizzato in precedenza. Il governo deve affrontare i debiti del superbonus, i dazi e il caro carburanti. Per porre rimedio, ha deciso di tagliare le accise fino al 30 aprile, una misura costosa che potrebbe avere un impatto significativo sui conti pubblici. In politica estera, l'Italia è stata richiamata dalla Corte penale internazionale per mancata cooperazione nel caso Almasri. Il rapporto con Donald Trump crea tensioni, con l'opposizione che sottolinea la vicinanza politica tra la destra italiana e quella americana. Meloni cerca di bilanciare l'alleanza con gli Stati Uniti e la difesa degli interessi nazionali, ma la situazione è difficile e richiede cautela. La visita nei Paesi del Golfo rivela la necessità di smarcarsi dalla linea dell'amministrazione Usa. Il governo deve voltare pagina, ma la 'fase 2' evocata dalla maggioranza sembra difficile da avviare a causa di rimpasti interni, sfide economiche e tensioni internazionali





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