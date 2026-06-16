Governo proroga l'efficacia della carta d'identità cartacea

Il Governo ha deciso di prorogare l'efficacia della carta d'identità cartacea fino alla loro scadenza naturale, consentendo alle anagrafi di tutta Italia di arginare il problema delle richieste di rinnovo della carta di identità cartacea.

Il Governo ha deciso di prorogare l'efficacia della carta d'identità cartacea fino alla loro scadenza naturale, anche oltre il 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi.

Inoltre, i comuni potranno rilasciare un documento di identità provvisorio fino al rilascio della carta d'identità elettronica. Ciò consentirà alle anagrafi di tutta Italia di arginare il problema delle richieste di rinnovo della carta di identità cartacea. Il cittadino che ha bisogno con urgenza del documento ma il Comune non può garantire subito la Carta d'Identità Elettronica (CIE) potrà ricevere un documento sostitutivo temporaneo da usare nel frattempo che la CIE verrà emessa





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