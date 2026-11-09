Governo slitta nomina Anac: nesso Altieri e Lega nel limbo politico

Il Consiglio dei Ministri non designerà il nuovo presidente dell'Anac a causa delle difficoltà della Lega di trovare un candidato conforme alle aspettative di Meloni e alle opposizioni.

Il governo italiano ha deciso di rimandare la nomina del nuovo presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, lasciando vacante la guida del massimo organismo di controllo della pubblica amministrazione. Questa decisione interrompe le aspettative create dai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, che avevano promesso di risolvere la questione nella riunione del Consiglio dei Ministri tenuta oggi.

L'impasse sulla nomina dell'Anac

La riunione di governo non vedrà la presenza del ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, ma la sua assenza non costituirà un ostacolo formale alla procedura di designazione. Il vero nodo da sciogliere rimane politico, non tecnico, dato che la selezione spetta alla maggioranza di governo. L'attuale stallo evidenzia la complessità di trovare un accordo interno tra i partiti che sostengono l'esecutivo, in particolare tra Forza Italia e Lega.

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L'iniziale proposta di Trifone Altieri, noto anche come Nuccio, ex deputato della Lega, è stata definitivamente accantonata a causa di un'incompatibilità rilevata e del forte muro eretto dalle opposizioni politiche. La ratifica della sua nomina avrebbe richiesto i due terzi dei voti nelle Commissioni parlamentari competenti, una soglia irraggiungibile con l'attuale quadro politico. L'iter si è arenato su queste barriere legali e parlamentari, costringendo il governo a ripensare la strategia.

La posizione di Giorgia Meloni e la Lega

Giorgia Meloni vuole evitare di ricadere in un nuovo pasticcio istituzionale simile a quello accaduto due anni fa. Il premier teme che un'altra nomina controversa potrebbe destabilizzare la coalizione o peggiorare la relazione con l'opposizione. La casella per la guida dell'Anac rimane in mano alla Lega, il partito di Matteo Salvini, che ha il compito di presentare un nome accettabile per tutti.

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Matteo Salvini, che aveva annunciato sabato che il nuovo nome sarebbe stato portato al Consiglio dei Ministri oggi, ha modificato le proprie dichiarazioni nel corso della mattinata. Ha precisato che l'importante è fare bene le cose e non necessariamente procedere con molta fretta, sottolineando la volontà di evitare errori politici. Questa cautela riflette le pressioni interne al Carroccio e le preoccupazioni per le reazioni delle opposizioni.

I profili tecnici e le scelte future

Diversi profili tecnici sono stati sondati dalla Lega nel weekend precedente, ma nessuno di questi avrebbe finora convinto Giorgia Meloni. La premier ha preso tempo per studiare i dossier dei possibili candidati, analizzando attentamente i loro curriculum e le eventuali fonti di potenziale conflitto. La selezione richiede un equilibrio difficile tra competenza tecnica e stabilità politica.

La nomina del presidente dell'Anac è fondamentale per l'integrità della pubblica amministrazione italiana e richiede un consenso ampio. Il rinvio della decisione dimostra la delicatezza dell'operazione e la volontà del governo di non correre rischi inutili. Si attendono ora sviluppi futuri per comprendere quali saranno i prossimi passi della Lega e del governo in questo iter complesso.