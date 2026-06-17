Governo sposta 1,2 miliardi dal Pnrr al housing sociale

Il governo trasferisce fondi ferroviari al Piano casa, creando il Patrimonio Casa di Cassa Depositi e Prestiti per potenziare l'housing sociale e rivedere le quote dell'edilizia integrata

Il governo e la maggioranza hanno avviato una manovra volta a rafforzare il Piano casa durante l'esame della Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera.

Per finanziare il secondo pilastro del Piano, dedicato al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico dismesso, sono stati trasferiti al settore abitativo circa 1,2 miliardi di euro precedentemente destinati al Pnrr per le ferrovie. L'obiettivo è aumentare l'offerta di case a canone sostenibile, ridurre il consumo di suolo e sostenere l'housing sociale, evitando che i fondi rimangano inutilizzati a causa del fallimento della Rosco, la Rolling Stock Company pubblica che doveva acquistare e noleggiare treni e locomotori.

La Rosco non riuscirà a realizzare gli investimenti entro agosto 2026, termine fissato per le operazioni del Pnrr, e perciò il governo ha optato per una rimodulazione che rende disponibili le risorse al settore immobiliare. L'emendamento al decreto Piano casa è stato presentato dai relatori Dario Iaia di Fratelli d'Italia, Erica Mazzetti di Forza Italia ed Elisa Montemagni della Lega e sarà votato nella commissione.

L'intervento prevede la creazione di un patrimonio denominato Patrimonio Casa gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che investirà nel Fondo Nazionale per l'abitare gestito da Cdp Real Asset. Il Patrimonio Casa sarà destinato a sostenere iniziative di edilizia sociale o convenzionata, includendo operazioni di recupero, sostituzione edilizia, riqualificazione energetica e rigenerazione urbana. L'intento è quello di aumentare l'offerta di alloggi a canoni calmierati, inferiori a quelli previsti per gli interventi di edilizia integrata dove già operano capitali privati.

Il decreto mantiene la disciplina delle quote 70 percento e 30 percento per l'edilizia integrata: il 70 percento rappresenta la quota di immobili a prezzi calmierati realizzati dai fondi privati, mentre il 30 percento è riservato al mercato libero, dalla remunerazione dipende gran parte degli investimenti. Assoimmobiliare e l'Ance hanno chiesto una revisione di queste percentuali, auspicando una maggiore flessibilità in base all'andamento del mercato immobiliare territoriale e chiedendo agevolazioni fiscali per gli appartamenti destinati alla locazione.

Parallelamente, il decreto prevede la partecipazione di Invimit sgr con una dotazione di 100 milioni di euro proveniente dalla politica di coesione. La procedura è legata all'avallo della Commissione europea sulla rimodulazione del Pnrr e le fonti di governo indicano che le trattative sono ormai avanzate





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