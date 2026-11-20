Il governo riduce di 185 milioni il fondo per l'accoglienza migranti. Dal 1° gennaio 2027, 17mila persone rischiano di restare senza supporto economico statale.

Il governo ha deciso di ridurre drasticamente le risorse finanziarie destinate al supporto dei migranti beneficiari di protezione internazionale, con ripercussioni immediate sul Sistema di Accoglienza e Integrazione. La manovra, entrata in vigore tramite la legge di bilancio per il 2027, prevede una drastica diminuzione dei fondi disponibili a partire dal 1° gennaio 2027. Questa decisione ha innescato un allarme generalizzato tra le amministrazioni locali e le organizzazioni della società civile, che temono un crollo del sistema di integrazione sociale nel Paese.

Calcoli Precisi e Perdita di 185 Milioni di Euro

Il Tavolo asilo e immigrazione, la rete coordinata che si occupa della tutela dei diritti dei migranti, ha effettuato un'analisi dettagliata dei bilanci preventivati, evidenziando una contrazione finanziaria senza precedenti. Il Fondo passa dai 689.260.475 euro stanziati per il 2026 ai 504.260.475 euro previsti per il 2027, comportando una perdita netta di 185 milioni di euro. Questa riduzione corrisponde esattamente al 26,84% del finanziamento totale precedente, un dato che indica un taglio strutturale e non marginale delle risorse destinate all'accoglienza.

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La conseguenza diretta di questo deficit finanziario è il rischio concreto che 17mila persone, su un totale di 44mila migranti attualmente inclusi nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, rimangano prive dei sostegni essenziali. Si tratta di individui che hanno un riconoscimento formale del diritto di permanenza in Italia a causa di forme di protezione accordate dallo Stato. La diminuzione dei fondi minaccia quindi la continuità assistenziale di circa un terzo dei beneficiari attivi nel sistema attuale, creando un vuoto istituzionale di vaste proporzioni.

Impatto su Famiglie, Minori e Comunità locali

La popolazione colpita da questa misura include categorie particolarmente vulnerabili che richiedono un supporto sociale intensivo e strutturato. Tra i beneficiari vi sono circa un migliaio di ucraini fuggiti dal conflitto bellico, nonché numerose famiglie con figli a carico che dipendono interamente da questi servizi per la loro sopravvivenza quotidiana. Un aspetto critico riguarda i duemila minori stranieri non accompagnati, arrivati nel Paese da soli e che necessitano di tutele legali e residenziali specifiche garantite dallo Stato.

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L'accoglienza di queste persone avviene solitamente in piccoli numeri e in modo diffuso sui territori comunali, evitando la concentrazione in grandi strutture. Il Sistema di Accoglienza e Integrazione offre ai Comuni servizi integrali che includono l'alloggio, i pasti, corsi di inserimento lavorativo e insegnamento della lingua italiana. Senza il finanziamento centrale, i sindaci avvertono che questa rete capillare, fondamentale per l'integrazione reale, collasserebbe, lasciando i Comuni a gestire emergenze sociali senza risorse adeguate.

Posizione dei Sindaci e Allarme Anci

L'associazione Nazionale Comuni Italiani, l'AnCi, ha espresso una posizione di forte opposizione alla riduzione dei fondi, sottolineando l'insostenibilità economica per le amministrazioni locali. Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo e referente per l'immigrazione presso l'AnCi, ha dichiarato a HuffPost che sarebbe inimmaginabile pensare a un'interruzione di questo sistema d'accoglienza. Ha precisato che, sebbene i Comuni siano in prima linea nell'accoglienza, affrontare anche le spese sociali legate all'alloggio e all'integrazione completa sarebbe finanziariamente insostenibile per le casse comunali già deboli.

L'AnCi ha chiesto ufficialmente al governo di tornare sui suoi passi, ricordando che nei mesi scorsi sono stati lanciati nuovi bandi per attivare spazi d'accoglienza aggiuntivi. Senza i previsti finanziamenti statali, questi progetti resterebbero lettera morta, creando confusione e inefficienza nel sistema. Gianguido D'Alberto ha aggiunto che è stata avviata un'interlocuzione diretta con il Viminale, auspicando risposte rapide e positive che permettano di salvare i servizi essenziali per i migranti più fragili.

Reazioni delle Associazioni e Iniziativa Parlamentare

Le organizzazioni non governative criticano fermamente la scelta governativa, definendola un atto di precarizzazione dei servizi sociali. Filippo Miraglia, responsabile immigrazione per l'Arci, ha argumentato che la cancellazione o la riduzione dei servizi di accoglienza produce più disagio e marginalità, alimentando così un'immagine negativa dell'immigrazione che giova alla criminalizzazione e aumenta lo spazio del razzismo. Miraglia ha concluso che questa politica non è nell'interesse del Paese, ma risponde a logiche privatissime della maggioranza di governo.

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La vicenda ha attivato anche l'opposizione politica, con la deputata del Partito democratico Rachele Scarpa che ha presentato un'interrogazione urgente ai ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Nel documento parlamentare, la deputata chiede se sia stata effettuata una valutazione corretta del fabbisogno della rete Sai e quanti posti, distinti per regione e tipologia di beneficiari, rischiano di non essere rifinanziati. Scarpa richiede inoltre chiarimenti su come il governo intenda assicurare la copertura delle prosecuzioni dei progetti autorizzati fino al giugno 2029, evitando oneri non coperti a carico dei Comuni e garantendo la continuità dei servizi dal 1° gennaio 2027.