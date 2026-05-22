Governo valuta interventi sul sistema previdenziale

Il Governo sta valutando interventi sul sistema previdenziale con l'ipotesi di prorogare l'Isopensione e la possibilità di andare in pensione con meno di 20 anni di contributi anche per chi ha contributi nel sistema retributivo rinunciando a questo metodo di calcolo.

Il Governo sta valutando interventi sul sistema previdenziale , in particolare studi l'ipotesi di prorogare l' Isopensione con durata fino a sette anni, attualmente garantito fino a fine 2026 e la possibilità di andare in pensione con meno di 20 anni di contributi anche per chi ha contributi nel sistema retributivo rinunciando a questo metodo di calcolo.

Ad ipotizzare l'intervento, che era spuntato in una delle prime bozze del decreto Lavoro indicando una proroga al 2029, è stata la ministra del Lavoro, che rispondendo al Question Time alla Camera ha sottolineato la necessità di 'accompagnare l'evoluzione del sistema previdenziale con strumenti che sappiano coniugare flessibilità in uscita, sostenibilità finanziaria e tutela delle persone'





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