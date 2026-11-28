George Russell domina le qualifiche del GP del Qatar con la Mercedes, mentre Kimi Antonelli è costretto al secondo posto e la Ferrari fatica in qualifica.

La Mercedes ha confermato il suo dominio tecnico durante le qualifiche del Gran Premio del Qatar, ottenendo una posizione di vantaggio decisiva sul circuito di Lusail. George Russell ha colto la sua sesta pole position stagionale e la tredicesima della carriera, sorprendendo le aspettative che puntavano su Kimi Antonelli per il terzo successo consecutivo del giovane pilota italiano.

Mercedes domina le prove al Lusail

George Russell ha stabilito il tempo più rapido nella sessione di qualifica, precedendo nettamente i concorrenti diretti e confermando la superiorità strategica del team inglese. Questa prestazione rappresenta una risposta netta alla crisi delle scorse settimane e consolida la posizione di leadership mondiale dei campioni del mondo. La vittoria della Mercedes è risultata ancora più significativa dato che il circuito di Lusail, per le sue caratteristiche tecniche, sembrava teoricamente favorevole ai rivali di Red Bull e McLaren.

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Controversie per la strategia di Kimi Antonelli

Il pilota italiano Kimi Antonelli ha espresso un forte disappunto dopo la sessione, lamentando la decisione strategica del team di inviarlo in pista per ultimo nel Q3 anziché per primo. Durante l'ultimo giro di lancio, Antonelli ha richiesto via radio l'invio immediato, ricevendo la risposta dell'ingegnere di pista Peter Bonnington che gli ha ordinato di concentrarsi esclusivamente sulla guida. Subito dopo aver incrociato la bandiera a scacchi, il giovane pilota ha dichiarato alle telecamere che le sensazioni della monoposto W17 erano eccellenti e che la posizione finale non rifletteva il potenziale reale del giro.

Posizioni di Ferrari e Leclerc

La Ferrari ha faticato non poco in qualifica, con Charles Leclerc che si è classificato settimo con un distacco di un secondo e due decimi dal tempo di riferimento. Lewis Hamilton è risultato ancora più indietro, nove nel giro secco, preceduto anche da Arvid Lindblad della Racing Bulls. Il team principale della scuderia rossa, Toto Wolff, ha tuttavia confermato la velocità della monoposto Mercedes, lodando il feeling con il circuito velocissimo di Lusail e sottolineando come la macchina sia stata eccezionale fino all'ultimo momento.

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Sfida di Red Bull e McLaren

Red Bull e McLaren hanno mostrato ritmi competitivi, seppur con dinamiche interne differenti. La Red Bull ha vinto quattro volte dopo la pausa estiva, ma in Qatar il compagno di squadra di Max Verstappen, Isack Hadjar, ha prevalso in qualifica. Il pilota olandese dovrà affrontare una gara difficile data la forza nei long run di Verstappen, mentre le McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri in seconda fila, rappresentano una minaccia costante per il gruppo di testa.

Prospettive per la gara e rimonta

La Ferrari spera ora di recuperare terreno durante la gara, basandosi su un passo di corsa storicamente migliore rispetto alla qualifica, spesso indicato come il punto di forza della SF-26. Tuttavia, il distacco al traguardo rende quasi impossibile il recupero sulle Mercedes e molto difficile quello sulle McLaren. Con Verstappen forte nei giri lunghi, la Rossa dovrà eseguire una gestione impeccabile del pneumatico e del traffico per evitare ulteriori perdite di posizioni rispetto ai primi del gruppo.