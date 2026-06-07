GP di Monaco: Antonelli trionfa, Leclerc e Verstappen deludono

Il Gran Premio di Monaco ha visto un dominio senza precedenti di Antonelli, che ha gestito perfettamente la gara e ha raggiunto un livello di sicurezza nei propri mezzi incredibile. Hamilton ha disputato una gara solida, mentre Leclerc e Verstappen hanno deluso le aspettative. La gara è stata caratterizzata anche da problemi all'asfalto che hanno causato la bandiera rossa.

Il GP di Monaco ha visto un dominio senza precedenti di Antonelli , partito dalla pole position e arrivato primo al traguardo senza mai rischiare nulla.

Il pilota ha gestito perfettamente la doppia Safety Car e la ripartenza dopo la bandiera rossa, dimostrando un livello di sicurezza nei propri mezzi incredibile. Hamilton ha disputato una gara decisamente solida, nonostante i cinque secondi di penalità, e ha chiuso con un eccellente secondo posto. Verstappen, invece, non è riuscito a chiudere neanche il primo giro, mentre Leclerc ha avuto un week-end anonimo, culminato con un ritiro e un grave errore che gli è costato il podio.

La gara è stata caratterizzata anche da problemi all'asfalto che hanno causato la bandiera rossa dopo 68 giri, invece che i 78 previsti





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GP Di Monaco Antonelli Hamilton Leclerc Verstappen

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