GP di Monaco: Ferrari in pole position nelle prime libere con Leclerc e Hamilton

Charles Leclerc e Lewis Hamilton dominano la prima sessione di prove libere nel Principato, confermando l'ottima forma della Ferrari sul circuito cittadino di Monte Carlo.

Il mondo della Formula 1 torna a respirare l'atmosfera magica e carica di tensione del Principato di Monaco, riabbracciando il format tradizionale del weekend di gara.

Dopo le recenti esperienze con le corse Sprint negli Stati Uniti e in Canada, il calendario prevede nuovamente le tre sessioni di prove libere, un passaggio fondamentale per l'ambientamento su uno dei tracciati più ostili e affascinanti del calendario. Il super cittadino di Monte Carlo, con i suoi 3.337 metri di lunghezza, rappresenta una sfida unica per ogni pilota: tra rail che sfiorano le fiancate delle vetture e spazi di manovra ridottissimi, il sorpasso diventa un'impresa quasi impossibile.

Proprio per questo, l'attenzione si sposta drasticamente sulle qualifiche, che rimangono il momento più iconico ed emozionante dell'intero Mondiale, dove un singolo errore può compromettere l'intero fine settimana. Nella prima sessione di prove libere, l'intensità è stata altissima fin dai primi giri, con i team impegnati a testare diverse mescole di pneumatici. Mentre la maggior parte della griglia ha optato per gomme hard e medie, solo la Cadillac ha osato l'utilizzo delle soft.

In questo contesto, la Ferrari ha dettato legge, occupando le prime due posizioni della classifica provvisoria. Charles Leclerc, nato e cresciuto tra queste strade e quindi profondamente legato a questo circuito, ha siglato il tempo più veloce con un 1'13'978. Nonostante qualche incertezza, evidenziata da due brevi uscite di pista al Mirabeau, il monegasco ha dimostrato di essere l'uomo da battere.

La sua serenità è amplificata dal recente rinnovo del contratto a lungo termine con la scuderia di Maranello, che gli permette di approcciare il weekend con la massima fiducia, forte di un palmarès locale che include pole position nel 2021, 2022 e 2024. Per Leclerc, Monaco non è solo una gara, ma una questione di orgoglio personale e professionale, avendo già collezionato 27 pole e 8 vittorie in carriera con i colori rossi.

Subito dietro di lui, Lewis Hamilton ha confermato l'ottima forma fisica e mentale, galvanizzato dal recente podio a Montreal. L'inglese ha chiuso la sessione con un 1'14'204, posizionandosi secondo e confermando che la SF-25 è estremamente competitiva in termini di telaio e maneggevolezza.

È interessante notare come Hamilton non abbia mai avuto un rapporto ideale con il tracciato di Monte Carlo: nonostante le sue 104 pole totali in carriera, ne ha ottenute solo due qui, nel 2015 e nel 2019, con soli tre successi su 105 vittorie complessive. Tuttavia, la natura del circuito di Monaco premia l'agilità piuttosto che la potenza pura.

Sebbene la power unit Ferrari sia leggermente inferiore a quella Mercedes in termini di velocità massima, l'eccellente assetto del telaio quest'anno rende la partita apertissima, mettendo la scuderia italiana in una posizione di forza. Il resto del gruppo ha mostrato segnali contrastanti. Max Verstappen e la Red Bull-Ford si sono piazzati terzi con un 1'14'491, mantenendo un distacco recuperabile dalla Ferrari.

Al contrario, il compagno di squadra Isack Hadjar ha vissuto un inizio traumatico, finendo contro le barriere in uscita dalla variante della Piscina. La Mercedes, guidata dal leader mondiale Andrea Kimi Antonelli, ha preferito un approccio più cauto: il giovane pilota italiano ha concluso quarto, a circa mezzo secondo da Leclerc, seguito dal compagno George Russell al quinto posto.

Anche la McLaren ha avuto un avvio meno brillante, con Lando Norris sesto e Oscar Piastri ottavo, quest'ultimo penalizzato da un errore di Arvid Lindblad durante il suo giro veloce. Una sorpresa positiva è arrivata da Audi, con Nico Hulkenberg settimo e Gabriel Bortoleto nono, mentre Pierre Gasly con l'Alpine ha chiuso in una solida decima posizione.

La sessione non è stata priva di incidenti, culminando in una bandiera rossa a pochi minuti dal termine a causa di detriti lasciati da Fernando Alonso. Il pilota dell'Aston Martin-Honda ha perso il controllo della vettura in frenata, urtando il rail e lasciando pezzi dell'ala anteriore in pista. Sebbene l'incidente non sia stato grave, ha costretto tutti a fermare i motori prima della prova di partenza.

Oltre agli aspetti sportivi, è fondamentale sottolineare le novità tecniche introdotte dalla FIA per motivi di sicurezza. Per questo weekend, le ali anteriori rimarranno chiuse sia in qualifica che in gara per limitare le velocità nei punti più critici.

Inoltre, è stata implementata la mappatura motori REV1 per la parte MGU-K della power unit. Mentre in precedenza la potenza calava progressivamente a partire dai 290 orari (raggiungendo i 350 KW), con la nuova mappatura il calo di potenza inizierà anticipatamente a 200 orari, una misura volta a rendere le vetture più gestibili nelle strette curve del Principato





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