George Russell e Kimi Antonelli dominano le libere 3 a Las Vegas. Carlos Sainz celebra il 250° GP mentre la lotta per il secondo posto in classifica è spiccio.

George Russell e Kimi Antonelli hanno guidato le Mercedes nelle posizioni più alte del tempo delle libere 3 per il Gran Premio di Las Vegas. Dietro di loro si sono classificati Lando Norris, Charles Leclerc e Franco Colapinto. Questa sessione prepara la pista per una gara che vedrà la Ferrari occupare il secondo posto in classifica costruttori con 510 punti, dopo la recente vittoria del titolo mondiale della Mercedes. Il circuito di 6.201 km offre una sfida tecnica complessa che unisce curve tecniche a lunghi rettilinei ad alta velocità.

Record di presenze per Carlos Sainz

Carlos Sainz sta per disputare il suo 250° Gran Premio di Formula 1 in questo weekend di gare. Il pilota spagnolo ha esordito nel 2015 con la Toro Rosso nel Gran Premio d'Australia. Dopo 56 gare con la scuderia italiana, si è trasferito alla Renault per gli ultimi quattro appuntamenti della stagione 2017, per poi disputare una stagione intera con il team francese nel 2018. Nel 2019 è approdato alla McLaren, ottenendo il suo primo podio nel Gran Premio del Brasile dello stesso anno.

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Successivamente, Carlos Sainz è passato alla Ferrari nel 2021. Nel corso di 88 Gran Premi disputati con la squadra di Maranello, ha raccolto 25 podi e quattro vittorie nei Gran Premi di Gran Bretagna 2022, Singapore 2023, Australia 2024 e Città del Messico 2025. Nel 2025 è passato alla Williams, conquistando due podi nella sua prima stagione con il team in Azerbaigian e in Qatar.

Storia dei vincitori nel Nevada

La pole position è stata conquistata da un pilota diverso in ciascuna delle tre edizioni passate. Charles Leclerc ha ottenuto la pole con la Ferrari nella prima edizione. George Russell è partito dalla prima casella della griglia nel 2024, mentre Lando Norris ha conquistato la pole con la McLaren l'anno scorso. Max Verstappen risulta il pilota di maggior successo nel Gran Premio di Las Vegas, avendo vinto la prima edizione nel 2023 con la Red Bull e ripetendosi lo scorso anno.

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George Russell è l'unico altro vincitore, imponendosi nella gara del 2024 con la Mercedes. Grazie alle vittorie di Max Verstappen, la Red Bull Racing risulta la squadra più vincente in questa rassegna, seguita dalla Mercedes. La corsa alla pole e alla vittoria si preannuncia combattuta tra i piloti del team campione del mondo costruttori.

Impatto ambientale e strategie tecniche

La conformazione del circuito Las Vegas Strip presenta sfide tecniche significative legate alle temperature. Le fredde notti nel deserto rendono difficile mantenere gli pneumatici nella finestra ottimale di funzionamento, specialmente sui lunghi rettilinei. Le squadre di Formula 1 devono trovare un compromesso tra configurazioni aerodinamiche a basso carico per la velocità massima e un livello di deportanza sufficiente per le curve lente.

La gestione della stabilità in frenata, il fenomeno del graining degli pneumatici e la distribuzione dell'energia lungo il giro sono fattori critici. La pista attraversa luoghi iconici come la Sphere e gli hotel della Strip. Il tracciato comprende 17 curve che combinano tratti tecnici con sezioni ad alta velocità, dove le monoposto raggiungono alcune delle massime velocità della stagione.

Classifica piloti e prossimi appuntamenti

Max Verstappen arriva a Las Vegas al secondo posto nel Mondiale Piloti con 279 punti. George Russell lo segue a 262 punti, con un distacco di 17 punti. Lewis Hamilton è terzo a soli 261 punti, mentre Charles Leclerc è quinto con 249 punti e Lando Norris sesto con 246 punti. La lotta per il secondo posto in classifica rimane aperta.

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Con 83 punti ancora disponibili negli ultimi tre appuntamenti, ogni sessione di prove e la gara domenicale avranno un peso fondamentale. La Formula 1 torna negli Stati Uniti per il 21° appuntamento del Mondiale F1 2026. La tripletta finale di gare si svolgerà sotto le luci della Strip, con gli orari del weekend del Gran Premio di Las Vegas confermati per sabato 21 e domenica 22 novembre 2026.