Grace Kitchen: la cucina vegetariana che porta speranza ai senzatetto di Roma

Anna Petka e Mario Varriale, volontari ispirati dal maestro Sri Madhusudan Sai, gestiscono la Grace Kitchen al Celio, distribuendo ogni giorno 550 pasti vegetariani sotto l'Arco di Giano a persone senza fissa dimora, con cibo fresco recuperato e un impegno basato su amore universale.

Anna Petka, originaria della Romania, e Mario Varriale, napoletano innamorato di Roma, hanno trasformato il loro impegno volontario in un vero e proprio ponte di solidarietà nella Capitale.

Ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica, alle ore 19 precise, si radunano sotto l'Arco di Giano due lunghe file - una di uomini e una di donne - di persone senza fissa dimora, pronte a ricevere i pasti preparati con cura nella Grace Kitchen del Celio. La cucina, interamente vegetariana, è alimentata da un network di recupero alimentare (RECUP), dal Banco Alimentare, da forni solidali come Il Pane di San Saba e da donazioni private, garantendo cibo fresco, morbido e facilmente masticabile, adatto a chi spesso non ha più denti.

Il rispetto per i beneficiari è al centro dell'intervento: "Loro sono nostri fratelli, bambini adulti cresciuti come hanno potuto", sottolineano i due coordinatori, che considerano il servizio un atto di amore universale ispirato dal maestro spirituale indiano Sri Madhusudan Sai. Il percorso dei due volontari parte dal 2015, quando parteciparono a un incontro mondiale dell'organizzazione One World One Family in India.

Lì portarono cibo e vestiti baracca per baracca, sperimentando in prima persona la potenza di un gesto semplice ma significativo. Al ritorno in Italia, prima di Napoli, affiancarono un prete che distribuiva l'alimentazione ai senzatetto della stazione ferroviaria; quell'esperienza fu la scintilla che li spinse a non fermarsi più.

Dopo tredici anni di relazione, tre anni fa hanno formalizzato il loro legame con le nozze, convinti che l'amore non abbia bisogno di certificati quando è fondato su un impegno condiviso per gli altri. Grace Kitchen, avviata nel 2012 quando i fondatori usavano i fornelli di case amiche, ha trovato una sede stabile nel 2019, concessa in comodato d'uso gratuito alla fondazione Casa del divino E.T. S., ente del terzo settore ispirato agli insegnamenti di Sathya Sai Baba.

Da lì, la cucina prepara ogni giorno circa 550 pasti: panini, pasta, dolci, succhi, serviti con posate, bicchieri e tovaglioli. Il servizio non si limita al cibo: la coppia ascolta le storie dei suoi utenti, li chiama per nome, si informa sulle loro condizioni di salute e provvede anche a piccoli bisogni come il sapone. Dopo la cena, i beneficiari collaborano alla pulizia dell'area, mantenendo vivo il rispetto reciproco per quel "ristorante a cielo aperto".

Finanziata da raccolte su GoFundMe, donazioni private e il contributo della fondazione, la Grace Kitchen è l'unica cucina vegetariana per senza fissa dimora nel Lazio. Nonostante il risultato sia già notevole, Anna e Mario sperano di ampliare ulteriormente l'attività, coinvolgendo più volontari di ogni religione e cultura, per trasformare quel "Sì" quotidiano in una risposta costante a chi ha vissuto solo "No" per tutta la vita





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Volontariato Senza Fissa Dimora Cucina Vegetariana Solidarietà Roma Grace Kitchen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Monopattini in sharing senza targa a Roma: la trappola delle multe (e perché pagano gli utenti)Sono decine gli utenti che hanno fatto reclamo agli operatori privati dopo essere stati multati per aver noleggiato un mezzo senza il contrassegno obbligatorio

Read more »

Roma, traffico di droga, torture e armi da guerra: smantellata organizzazione criminaleSequestrati'cocaina, hashish e armi, indagini su violenze e riduzione in schiavitù

Read more »

Asl Roma 3, nuovo ambulatorio del sonno al Cpo di Ostia: 200 polisonnografie in quattro mesiAperto al Cpo di Ostia un nuovo ambulatorio del sonno della Asl Roma 3. Nei primi quattro mesi del 2026 già oltre 200 polisonnografie eseguite

Read more »

Roma e Lazio alle grandi manovre, Corriere di Roma: 'Gasp e Gattuso, le partite del mercato''Gasp e Gattuso, le partite del mercato' scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi.

Read more »