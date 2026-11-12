Graduatoria Mediobanca 2025: Eni, Enel e GSE dominano il fatturato delle top 20

La relazione di Mediobanca rivela la supremazia del settore energetico nella classifica 2025. Eni guida il fatturato, mentre Enel è prima per utili nonostante le svalutazioni.

Mediobanca ha pubblicato la 61esima edizione di Le principali società italiane, un rapporto annuale che analizza i principali attori dell'economia nazionale. La classifica relativa all'esercizio 2025 conferma il dominio delle grandi imprese energetiche a controllo pubblico tra i primi posti della graduatoria.

Eni ed Enel al vertice del fatturato 2025

Eni guida la classifica generale delle aziende per ricavi con un fatturato di 82,2 miliardi di euro nel 2025. Enel si posiziona al secondo posto con 78,1 miliardi di euro, seguita dal Gestore dei Servizi Energetici con 59,6 miliardi. I tre principali operatori energetici totalizzano quasi 220 miliardi di euro di vendite, che rappresentano circa il 50 per cento del fatturato complessivo delle prime venti aziende.

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Composizione del settore e aziende manifatturiere

Le prime venti posizioni includono dieci imprese pubbliche, sei private italiane e quattro a capitale estero. Il settore energetico e petrolifero conta otto aziende nella top 20, confermando la sua prevalenza. Dietro le tre big dell'energia si collocano tre imprese manifatturiere: Prysmian con 19,7 miliardi, Leonardo con 19,5 miliardi e Stellantis Europe con 19,1 miliardi. Il loro fatturato aggregato equivale a poco più del 70 per cento di quello di Eni.

Altre top company e posizioni da 11 a 20

Ferrovie dello Stato Italiane occupa il settimo posto con 16,8 miliardi, seguita da Edison con 16,2 miliardi e Saipem con 15,5 miliardi. A2A completa le prime dieci posizioni con 13,8 miliardi. Nella fascia compresa tra l'undicesimo e il ventesimo posto troviamo Hera, Italiana Petroli, Saras Raffinerie Sarde, Telecom Italia, Webuild, Poste Italiane, Edizione, Parmalat, Eurospin Italia e Super.

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Enel prima per utili nonostante le svalutazioni

Enel guida la graduatoria degli utili del 2025 con 4,2 miliardi di euro. Questo risultato è in calo rispetto ai 7 miliardi del 2024 a causa di svalutazioni e oneri non ricorrenti legati alla razionalizzazione del portafoglio all'estero. Eni si conferma seconda con 2,6 miliardi di utili, sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente.

Poste Italiane cresce e Gucci chiude in perdita

Poste Italiane sale da 2 a 2,2 miliardi di utili, superando Ferrari che mantiene 1,6 miliardi. Heidelberg Materials Italia Cementi registra 1,4 miliardi, quasi tre volte i 488 milioni del 2024 grazie a un'operazione straordinaria infragruppo. Guccio Gucci chiude l'esercizio con un saldo negativo di 3,2 miliardi di euro, influenzato dalla svalutazione del marchio. Stellantis Europe registra una perdita di 3,1 miliardi, pari al 16,2% dei ricavi.