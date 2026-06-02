Gran Bretagna: studente ammanettato mentre moriva accoltellato, polemiche sulla polizia

Un ragazzo di 18 anni è stato ammanettato dalla polizia mentre giaceva morente dopo un accoltellamento a Southampton. Il killer aveva mentito accusandolo di razzismo. Il caso infiamma il dibattito su razzismo e condotta delle forze dell'ordine.

Un caso di cronaca nera ha scosso il Regno Unito, sollevando polemiche sulla condotta delle forze dell'ordine e tensioni razziali. Henry Nowak , un ragazzo di 18 anni, è stato accoltellato a Southampton lo scorso dicembre.

Il suo aggressore, Vickrum Digwa, un sikh di 23 anni, è stato condannato all'ergastolo lunedì. Durante l'aggressione, Digwa ha chiamato la polizia sostenendo di essere stato lui stesso vittima di un attacco razzista. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato Nowak a terra ferito, ma invece di soccorrerlo immediatamente, lo hanno ammanettato mentre diceva 'Sono stato pugnalato' e 'Non riesco a respirare'. Un agente ha risposto con scetticismo: 'Non credo che tu l'abbia fatto, amico'.

Le immagini della bodycam hanno mostrato la scena, suscitando indignazione. Il caso ha acceso un dibattito nazionale. Nigel Farage, leader del partito anti-immigrazione Reform, ha dichiarato che la paura di essere accusati di razzismo ha prevalso sulla necessità di salvare una vita. Il giudice William Mousley ha riconosciuto che il caso ha alimentato tensioni razziali.

A Southampton è stata organizzata una protesta, con la presenza di Stephen Yaxley-Lennon, noto come Tommy Robinson, attivista di estrema destra. La famiglia di Nowak ha definito il trattamento della polizia 'inumano e degradante', ma ha chiesto che la morte del ragazzo non venga usata per creare ulteriore divisione. Il ministro dell'Interno Shabana Mahmood ha definito le immagini 'inquietanti e tragiche', ma ha esortato alla calma.

Ha sottolineato che tutti sono uguali di fronte alla legge e ha messo in guardia da un 'eccesso di correzione' nelle politiche contro il razzismo. Nick Thomas-Symonds, ministro dell'Ufficio di Gabinetto, ha definito la condotta della polizia 'scioccante'. Intanto, l'ufficio del procuratore generale ha ricevuto richieste per aumentare la pena minima di 21 anni inflitta a Digwa. Il caso solleva interrogativi sull'equilibrio tra lotta al razzismo e pari trattamento davanti alla legge





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