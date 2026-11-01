Gran Premio del Messico di Formula 1: Hamilton in pole, Russell in prima fila

Gran Premio del Messico di Formula 1: Hamilton parte dalla pole position, Russell è in prima fila e il titolo mondiale può chiudersi già domenica in Messico.

Un pilota è a un passo dalla conquista del campionato del mondo di Formula 1. Gli basta un nono posto nel Gran Premio del Messico, ma il titolo può essere conquistato anche in caso di ritiro, a patto che non vincano il Gran Premio del Messico i rivali diretti. La gara è in programma nel weekend appena descritto e promette una battaglia in ogni caso.

In qualifica il poleman Hamilton ha ottenuto la pole position, mentre Russell gli partirà a fianco dalla prima fila. Entrambi vogliono vincere la corsa con determinazione, e questo rende il quadro della gara particolarmente acceso fin dal primo giro.

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Gli altri pretendenti alla vittoria in Messico

Non sono solo i due piloti in prima fila a puntare al successo. Un altro pilota non ha gradito essere stato battuto in qualifica dal compagno Hamilton e cerca il riscatto, partendo dalla seconda fila, in terza posizione.

Anche Antonelli, bolognese, vuole festeggiare il Mondiale con una vittoria. Il pilota scatterà dalla seconda fila insieme a Leclerc, e la sua ambizione rende la corsa ancora più aperta.

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Il quadro delle posizioni in griglia mostra quindi diversi protagonisti pronti a lottare per il gradino più alto del podio, e nessuno sembra disposto a rinunciare facilmente.

Il tracciato messicano e la distanza alla prima curva

Il circuito messicano presenta un rettifilo di arrivo lungo 1200 metri. Dalla partenza alla prima curva ci sono invece 800 metri, una distanza che, secondo quanto riportato, non trova eguali in nessuna altra pista.

Questa caratteristica ha effetti diretti sulla strategia di partenza. Chi parte dalla prima fila non è particolarmente favorito, perché deve concedere la scia a chi si trova in seconda o anche in terza fila.

Il rischio di confusione è quindi concreto, soprattutto nei primi metri della corsa, con piloti che cercano di sfruttare la scia per sorpassare nelle fasi iniziali.

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Precedenti storici e attese per la gara

Nei vari Gran Premi del Messico disputati in passato, si è sempre registrata una certa confusione alla prima curva dopo il via. Questo dato storico spinge a guardare con attenzione alle fasi iniziali della corsa.

Il quadro generale lascia quindi aperte molte possibilità. Titolo, vittoria e posizioni in pista dipendono da come i piloti gestiranno la partenza e il primo settore, in un circuito dove la distanza tra via e prima frenata resta insolita.

Resta da vedere se il weekend confermerà questi scenari o se porterà sorprese, come spesso accade nelle corse più combattute della stagione.